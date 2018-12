Juan T. declara liber di tur acusacion di pedofilia

Diahuebs mainta a tuma luga den corte, e caso contra di Juan T., cu tabata wordo acusa di ta pedofiel. Den e caso aki, Juan T. ta wordo declara liber di tur acusasion. Esaki tabata tambe e peticion di Ministerio Publico (Fiscal), kende a pidi pa “vrijspraak” pa e persona, pa falta di prueba.

E caso aki sigur a hala hopi atencion den comunidad, mirando cu e tata di e dos hobencitanan aki, cu lo a wordo abusa door di Juan T., esta Sr. Reginald D., tin hopi tempo ta bringando e caso aki.

CASO

Tratamento di e caso a tuma luga dia 22 di november, unda cu, pa sorpresa di tur hende, fiscal a pidi “vrijspraak (absolucion) pa e sospechoso. E caso den corte cocntra e homber J.T., cu a wordo acusa di a haci actonan inmoral cu dos mucha muhe, yiunan di e conocido Reginald D.,

T-SHIRT

For di prome cu e caso a cuminsa, ya caba tabata tin problema, caminda cu faminanan di e victimanan (yiunan di Reginald D.) tabata tin un t-shirt cu e text ‘stop pedofile’ scirbi ariba dje. Esaki ta mientras cu e caso mes no a bin dilanti ainda. A sugeri pa e famia bisti e tshirt parobes, cual nan a bay di acuerdo y asina nan por a drenta corte. Famianan di e victimanan a wordo ubica ariba y famia di e sospecho T, e parti abao pa asina evita cu probleman entre e dos partidonan por escala y bin un escalacion. Siguridad durante tratamento di e caso tabata halto pa asina evita cualkier problema entre ambos grupo.

SOSPECHOSO

Desde un principio caba, e sospechoso a keda para ariba su inocencia. Hues a indica cu e acusacion contra di T. ta cu entre Juli 2013 y Augustus 2015, el a haci actonan inmoral cu dos mucha muhe menor di edad. Hues a puntra e sospechoso T.(57), si esaki ta cuadra, pero T. a desmenti tur esaki.

PROCESVERBAAL

Notable tabata e cantidad di procesverbaal cu mester a trata y huez a haci esaki tambe. A nota cu tabatin hopi bruhamento unda cu tabata parse cu tabata palabra di un contra e otro. E mama di e muchanan J.Q. a haci denuncia na 2015, cu dos aña pasa na 2013 e tabata biba na cas di su abuela y ora a bende e cas el a bay biba na cas di su tanta cu ta casa cu T. Hues a remarca cu e tanta a bisa cu ta na Mei 2012 nan a bay biba eynan y no 2013. Tambe Hues a mustra riba declaracion di e muchanan victima R. y Z. E ruman Z., a bisa Polis durante interogacion cu T. a abusa di su ruman muhe R. Segun Z., e ruman R. a cont’e cu ora nan tabata drumi, T. tabata drenta den e cuarto y mishi cun’e. Segun Z., tres biaha T. a mishi cu R. Despues na Maart 2018 a bolbe scucha Z. Psycologo a hiba Z. Polis pasobra e storia no tabata completo. Huez a sigui puntra T. si e declaracionan aki tabata cuadra cu berdad, pero T. a sigui desmenti. E declaracion di e muchanan tabata indica cu T. lo a mishi cu e muchanan riba nan paña y parti intimo. Tambe cu T. lo a pidi un di nan pa chupa su parti intimo, esta di T. Como recompense, T. tabata priminti nan cellular y placa pa keda keto.

AUDIO

Durante tratamento, huez a indica cu tabatin grabacion di voz di e muchanan unda cu por tende cierto acusacion di e tata y cu e tabata maltrata e yiunan y forza nan. Mas grabacion ta mustra cu tin uno di un homber na stem halto ta interoga mucha y e mucha na yoramento tabata bisa cu T. lo a abusa di dje. Hues a mustra cu e expert a cuestiona e tipo di cuestionamento y cu e no tabata uno concerto. For di departamento Sostene Mi, a compronde cu e muchanan no tabata wordo cuida bon y cu e muchanan tabata te hasta yuda nan tata bende droga. Expertonan mester a cay aden pa wak si e declaracion haci di e muchanan, tabata confiabel of no. Segun experto, a conclui cu no por bisa cu no por duda cu e muchanan lo a wordo mishi y cu e acusacionan ta falso.

SENTENCIA

Fiscal a mustra cu mientras cu tin prueba contra e sospechoso, tin tambe prueba na fabor di e sospechoso. Y den casonan asina, ta vital pa tin prueba di sosten, pero den e caso aki tin solamente declaracion di e muchanan y no tin mas prueba cu ta mustra cu e sospechoso a abusa di e muchanan. Como tal a pidi huez pa declara e sospechoso T. Liber. Y awe mainta e homber T a haya e sentencia conforme peticion di fiscal.

