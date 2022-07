Juan Pablo a lanza su tema musical nobo. Juan Pablo no ta un persona desconoci y el a yega di canta tempo di Sparkling Tour y hopi banda na Aruba y awo despues cu el a caba di studia na Hulanda el a bin bek Aruba. Aki Juan Pablo a keda acerca pa Jeremy cu ta encarga cu e banda Orquesta SAM cu ta Sound and More y a haci su estreno y un cancion nobo titula, Thinking of You graba na Tiss Production di Hubert Thiel. Juan Pablo a estrena e cantica aki den e programa di Jellyz 1or pa 4or atardi na Mas Fm 105.1 diadomingo