Joshua Klaber di -58 kilo a enfrenta su di dos campeonato bringando den e categoria di adulto. Joshua Klaber a topa cu Jimmy Duong for di USA y Joshua Klaber no a perde pa gana y a cuminsa bombardia su contrincante cu atakenan y e prome rond a termina 11-3 pa Joshua Klaber.

Jourde Klaber a bringa den e categoria adulto di -63 kilo y a haña un bye y a topa cu Luis Orozco di USA. Den e prome rond ambos atleta a haña un strafpunt y e prome rond a termina 1-1. Den e di dos rond Luis Orozco a tuma e bentaha ariba Jourde Klaber cu un score di 5-1. Den e ultimo rond Jourde Klaber a lucha pero no tabata suficiente pa e por a gana e pelea y esun victorioso den final di e tercer rond tabata

Diasabra dia 19 di Maart 2022 e rumannan Klaber a participa den e 2022 Dallas Forth Worth Open Championships.

Den e di dos rond Joshua Klaber a sigui cu e instruccionnan di su coach Monica Pimentel y e score den e di dos rond a termina 19-4. E ultimo rond Joshua Klaber a sigui bringa pa asina sigura su victoria pa final y a logra tambe.

Den final Joshua Klaber a topa cu Gabriel Simon for di USA cu a bin tur motiva pa gana Joshua Klaber, pero esaki no a bay sigun plan. Joshua Klaber a habri cu scopnan pa cabes. Gabriel Simon no a laga pa perde y a sigui busca su puntonan. E prome rond a termina cu un score di 7-5 pa Joshua Klaber. Den e di dos rond Joshua Klaber a sigui busca punto y e score a termina 17-5 pa Joshua Klaber. E ultimo rond Joshua Klaber a sigui e instruccionnan di su coach Monica Pimentel y Joshua Klaber a gana e pelea cu un score di

20-12 y a sali campeon den e categoria di adulto -58 kilo.