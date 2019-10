Jota y Joti 2019 un exito total

Manera nos a informa e fin di siman aki Scouting Aruba hunto cu werkgroep di e mesun muchanan miembro di diferente grupo a organiza Jota y Joti 2019 cu a tuma luga na Centro di Bario Tanki Leendert. Diasabra durante henter dia tabatin actividadnan caminda cu diferente instancia a presenta pa duna informacion na e muchanan. Instancianan manera Ambulans a duna presentacion, Santa Rosa, FADA, Famia Planea y Brandweer entre otro. Tambe Aruba Radio Amateur a instala su radionan na centro di bario p’asina e muchanan por a cuminca via radio cu otro muchanan di paisnan rond mundo pasobra e fin di siman aki tambe full rond mundo organizacionan di Scout tambe tabata bezig cu e actividad di Jota y Joti. Anteriormente, wel prome cu Internet, e actividad aki tabata wordo yama solamente Jota cu ta nifica “Jamboeree on the Air” y despues ora Internet a bini a sordo añadi Joti cu ta nifica “Jamboeree on the Internet”. Akinan dor di organizacion mundial di Scout ta wordo crea un website caminda e muchanan por subi online y chat cu otro muchanan di otro paisnan y mester bisa cu a logra haya contacto cu muchanan di paisnan hopi leu. Pero tambe tabatin oportunidad pa e muchanan haci “grappling” esta subi baranca cu cabuya y despues baha tambe. Sigur mester bisa cu tabata presenta mas cu 90 mucha presente y sigur en total mas di 150 miembro di Scouting Aruba tabata na e actividad. Mester bisa cu e actividad a wordo organia pa un werkgroep consistiendo di e mesun muchanan miembro di diferente grupo cu a demostra di a haci un tremendo trabao y tambe trece mas union entre e gruponan y e muchanan. Anochi Diasabra e muchanan a haya chens pa hunga loke ta conoci como “paintball” pero den e caso aki no a usa e skopetnan. E muchanan a goza un bol y despues di a bai dinner, cual e muchanan mes a traha cu tabata di Spagetti cu Carni mula estilo Italiano cu e muchanan y lidernan a gusta masha hopi mes. Y pa sera e anochi tabatin un sorpresa caminda cu tur mucha a wordo jama dilanti di “main stage” y DJ 101 a deleitanan cu musica y akinan e gozadera a sigui. Pues por mira atras riba un Jota y Joti 2019 sumamente exitoso y sigur pabien na Scouting Aruba, su Hoog Bestuur nobo cu tambe a keda instala durante e weekend aki y sigur na e werkgroep cu a traha duro pa e muchanan por a goza di un fin di siman yen di informacion y diberticion sano cu e Movemento Scout.

Comments

comments