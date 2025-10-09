Joswald Peterson ta empleado superior di Aruba Bank pa luna di augustus 2025. Un empleado cu a demostra dedicacion y iniciativa, logrando asina e reconocimento aki.
E compromiso di Joswald pa semper brinda un experiencia superior na cliente interno di Aruba Bank ta refleha e balornan principal di e banco. Su dedicacion y manera proactivo di traha ta crea un impacto positivo.
Den su tempo liber, Joswald su pasion ta 3D printing, un hobby creativo cu ta duna inspiracion y posibilidad pa explora y crea obheto innovativo.
Pabien, Joswald, pa ta un empleado cu ta representa e bon cultura di servicio di Aruba Bank.