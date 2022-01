Siman pasa Russell Beneby di Peak Performance Tamarac tabata tin Joshua y Jourde Klabér pa training.

Russell Beneby no ta un hende desconoci pa e team di Train Hard Fight Smart di Brazil Taekwondo Stichting. Russell Beneby tabata na Aruba na varios ocasion, manera Best of the Best y tambe pa duna training na e atletanan di Aruba. Na luna di Juni di aña 2013 Sr. Nicholas Yacobucci d.f.m.a bay laga nos y eynan hopi cos a para, pasobra e tabata e motor di Taekwondo na West Palm Beach. Tur aña nan tabata bin Aruba cu nan team y nos tabata bay Merca cu nos team.