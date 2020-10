Joshua Klabér di e team di Train Hard Fight Smart cerca Alexander Hodge

Deporte: Den fin di siman Joshua Klabér di e team di Train Hard Fight Smart a haci un contribucion chikito na Alexander Hodge for di nan sponsor Nike di Meneer Paul na Miami. Joshua Klabér a haci esaki den presencia di Manuel Da Silva di Sport 30 y Cornel Djaoen di Tele Aruba.

Rumannan Klabér tin nan sponsor di e marca Nike na Miami y a haci posibel pa por contribui cu Alexander Hodge tambe. Alexander Hodge a haña un tas cu su nomber ariba y algun keds, shirts y carson cu su nomber ariba y su slogan.

Alexander Hodge awo tambe tin su mesun lema cu ta “Born to Run” y “Catch me if you Can”

Alexander Hodge tabata masha contento cu e slogan y a gradici esaki hopi. Alexander Hodge a bisa cu e ta usa masha hopi keds mes pa core, door cu esakinan ta wordo usa tur dia pa training. Su pañanan pa train tambe ta rekeri nobo, pasobra e ta soda hopi.

