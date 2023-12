Den fin di siman a tuma luga e Nederlandse Kampioenschappen di Taekwondo na Den Haag, Hulanda. Joshua Klaber a participa y a wordo guia pa su coach Master Clifford Rasmijn.

Joshua Klaber a topa cu Abdullah Akgul y Joshua Klaber a gana su prome pelea cu un score di 2-0. Den e di dos pelea Joshua Klaber su contrincante no a presenta y a haci cu Joshua Klaber a yega final y a topa cu e Sub Campeon di Europa Aymen Achnine. Aymen Achnine a caba di gana e titulo di Sub Campeon di Europa na luna di Augustus 2023.

Fred Buitenhuis Council Member di World Taekwondo y Presidente di Taekwondo Bond Nederland a entrega Joshua Klaber su trofeo di Sub Campeon. Joshua Klaber ta gradici na su Sponsor cu a cubri tur e gastonan pa e biahe di Hulanda y a haci posibel cu e por a

participa den e Nederlandse Kampioenschappen hunto cu su coach Master Clifford Rasmijn. Joshua Klaber a train y prepara su mes na Hulanda y a participa pa Taekwondo School Henk Meijer.