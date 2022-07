Den fin di siman tabata tin e Pan Am Series II na Heredia Costa Rica y Joshua Klaber a participa den e categoria di -58 kilo cu un total di 20 atleta for di diferente Pais. Esaki ta Joshua Klaber su di dos Pan Am Series y su di dos evento den e categoria adulto y G events.

Joshua Klaber a topa den su prome salida cu e Canades Mark Pashnin y Joshua Klaber a gana dos di e 3 rondnan, lagando e Canades den veld ariba su rudia. Den e di dos salida Joshua Klaber a topa cu Melvy Alavarez for di Merca y Joshua Klaber a perde tur dos rond. Melvy Alvarez a sigui y a sali campeon den e categoria di -58 kilo.

Monica Pimentel a coach Joshua Klaber y ta contento cu Joshua Klaber a gana su prome pelea den G events cu ta un adelanto pa su desaroyo den e categoria adulto. Awo lo sigui prepara pa e siguiente G event pa sigui subi e trapi.