Joselin Croes: Yuda nos hendenan mas vulnerabel den nos comunidad crece

POR kier stimula esnan cu ta cobra onderstand (“bijstandtrekkers”), y cu tin capacidad pa traha, pa subi mercado laboral. Den e proceso aki e enfoke di e guia social di parti di DAS mester ta pa engrandece nan sentido di responsabilidad, pa nan realisa cu mehoracion di nan situacion ta den nan propio man (“empowerment”). DPL lo mester intermedia activamente pa haya cupo di trabou pa e grupo aki, mientras cu EpE mester percura pa training con pa solicita y cursonan vocacional y di recapacitacion. Ademas lo incentiva e dunadonan trabou pa tuma e cobradonan di onderstand den servicio, door di subsidia e dunado di trabou cu e suma di bijstand, pa asina yega por lo menos na e salario minimo. Pa esnan cu no logra, lo implementa un programa di trabou voluntario pa nan por haya experiencia di trabou. Alabes POR lo introduci un ley pa reorganisa debe personal (“landsverordening voorkoming onnodige insolventies”) pa garantisa un nivel di bida y preveni problema social

POR lo bin cu un guia social pa esnan mas vulnerabel den nos comunidad. Conretamente nos ta referi akinan na 2 grupo. E prome ta e muchanan y adolescentenan cu ta forma parti di e grupo cu ta core un risico grandi pa bay den mal caminda si nan no haya guia social na tempo. E segundo grupo ta consisti di e hobennan cu tin un strafblad y cu den mayoria di caso no a caba scol secundario y no ta traha. Na e momentonan aki no tin ningun instancia cu ta dunando atencion na e 2 gruponan aki. Pa e segundo grupo mester implementa un trayecto di reintegracion, acopla na un guia social cu ta cuminsa ya caba den KIA y ta termina te ora e hoben logra haya un empleo stabiel.

POR ta para firme pa proteccion di derecho di mucha. POR lo introduci den e prome 100 dianan di gobernacion, un defensor di mucha pa sigura implementacion di e tratadonan di derecho di mucha. Banda di esaki lo reforsa y duna atencion na Voogdijraad pa e por eherece su funcion na un forma mas efectivo, unda e tarea principal ta pa sigura e bienestar di e mucha. Tambe POR lo introduci y implementa Defensor di Pueblo ‘Ombudsman’ y Defensor di Mucha (Kinder Ombudsman) cu ta di sumo importancia pa pueblo por conta cu un instancia independiente caminda e por entrega un keho referente e funcionamento di e servicio di gobierno.

POR lo introduci un crèche social. Casi mitar di e esnan cu ta cobra onderstand pa famia (“gezinsuitkering”) ta mama soltero. Teniendo cuenta principalmente cu e grupo aki, lo percura pa e famianan cu yiu chikito por haci uzo di cun entro di cuido di mucha (crèche) di calidad. Lo crea e oportunidad pa e mayornan cu ta biba bou di e bestaansminimum, mediante nan dunado di trabou, por aplica pa un toeslag riba nan salario. E dunado di trabou lo por deduci esaki for di su impuesto. Esaki lo contribui cu mas mama (soltero) ta bay subi mercado laboral.

POR lo reforsa Multidisciplinair Centrum (MDC) pa por duna mas asistencia na e muchanan cu problema di comportacion y ofrece enseñansa na midi. Fuera di esey lo ofrece cursonan con pa traha presupuesto como tambe hermentnan pa forma y educa famia. E cursonan presupuestario lo ta obligatorio pa tur cobrado di onderstand y esunnan di formacion familiar lo ta obligatorio pa tur mama y tata soltero cu ta cobra onderstand. Ademas lo enfoca riba informacion y conscientisacion encuanto abuso di mucha (mira subparagrafo 2.1.4) y hende muher, embaraso hubenil y adiccion di droga y alcohol. Y por ultimo lo conscientisa esnan vulnerabel den nos comunidad di nan derechonan riba sosten social y posibilidadnan di guia social.

Por ultimo POR lo implementa e tratado di derecho pa personanan cu limitacion (“VN Verdrag voor personen met een (functie) beperking”) garantisando e derechonan di e personanan aki.

POR su prioridad ta su hendenan, en particular esnan mas vulnerabel den nos comunidad. Brindando e grupo aki oportunidad pa crece den nos comunidad Aruba lo sali gana na final. Vota pa e cambio, vota POR.