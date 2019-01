Joselin Croes presente den reunion cu presidente di OEA

Joselin Croes den su capacidad como Minister Plenipotencario pa Aruba na Washington DC tawatin e honor di a e reuni cu Secretario General di Organisacion de Estados Americanos (OEA) Sr. Luis Almagro. E tawata un reunion ameno hunto cu Embahador di Hulanda na Washington Sr. Henne Schuwer y alabes e Minister Plenipotencario di Corsou na Washington Sr. Xavier Prens.

Sr. Schuwer a splica cu aunque Reino Hulandes no ta un miembro permanente di OAS y aunke Hulanda mes ta leu di Sur y Norte Merca, cu OEA ta hopi importante pa Reino Hulandes paso Aruba, Corsou, St. Maarten y e islanan BES si ta logisticamente cerca y pa tal motibo e la reitera cu Reino Hulandes como observador den OEA lo sigui contribui y yuda unda e por.

A papia over di e situacion na Venezuela y e hecho cu e miembronan di OAS hunto cu e grupo di Lima a rechasa e inauguracion di Presidente Maduro. Tambe a papia over di e situacion na Nicaragua cu ta trece cu n’e su problemanan den Latino America.

E highlight di e reunion tawata e firmamento di un contribucion di USD 1.000.000,00 cu Hulanda lo yuda OEA cun’e pa e proyecto di control electoral. Embahador Schuwer a splica cu democracia ta wordo sirbi dor di eleccionnan transparente, democratico y inclusivo y cu OEA a bin ta haci un bon trabou den ta presente na varios eleccion pa controla cu tur cos ta cana debidamente.

Aunke Reino Hulandes no ta un miembro permanente di OEA e ta presente na tur reunion como observador. Joselin mes a asisti na dos di nan reunionnan caba y ta splica cu e networking ta hopi bon pasobra eynan bo ta topa hopi lider y of embahador di paisnan Latino Americano of Caribense y bo ta haya chens pa tende kico cada uno ta pasando aden y kico ta e impacto cu e por tin riba Aruba. Tambe OAS tin varios departamento cu ta cay bou di dje manera CICAD cu tin proyecto andando pa cu proteccion di frontera, guera contra droga y armanan ilegal. Asina tin otro departamentonan cu ta traha riba innovacion y agricultura pa e paisnan Latino Americano y Islanan den Caribe. Por ehempel CICAD a yuda Jamaica cu restructuracion di nan prison y a bin cu un bon proyecto con pa yuda e hobennan reintegra den comunidad. Aunke Aruba no ta miembro, nos por participa den e proyectonan aki pa un contribucion chikito na CICAD.

No ta semper nos mester inventa e wiel di nobo. Tin hopi isla den Caribe cu ta luchando cu mesun problemanan cu Aruba ta luchando cu n’e. Tin ora ta bon pa wak kico nan ta haciendo, wak kico a traha y kico no a traha y scoge e miho ideanan pa nos por uza pa Aruba.









