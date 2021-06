Joselin Croes: Danki Evelyn Wever-Croes

No obstante pa ken bo a vota cuater aña pasa of ki color politico bo tin actualmente of cual partido gana e proximo eleccion na Aruba, nos mester duna Cesar loke ta di Cesar. Aruba a wordo lidera di un forma excepcional durante e pandemia di COVID-19. Evelyn Wever-Croes como nos Prome Minister no solamente a sa di mantene e pueblo uni y calmo durante e pio crisis cu mundo a conoce, pero danki na e ayudo di Hulanda el a sa di mantene companianan aflota, teniendo hendenan na trabou y cu un entrada minimo pa nan por sobrevivi.

Ta hopi pais na mundo no tawatin un lider manera Evelyn cu a sa di maneha e pandemia di un forma profesional, cu transparencia manteniendo union. Paisnan grandi manera Merca, Brasil, India y Inglatera segun encuesta ta e paisnan cu pio a maneha COVID-19 pa motibo di nonchalance, no promove uzo di tapaboca, no introduci lock-downs na ora, no a promove vacuna y no tawatin suficiente ICU units cual a costa bida di miles.

Paisnan cu a haci miho durante e pandemia tawata Iceland, New Zealand, Taiwan y Singapore, pasobra nan a actua mesora cu lockdown nacional, contact tracing, cuarentena y testmento agresivo. Aruba tawata bendiciona cu un lider cu no a vacila pa actua mesora pa ataca e pandemia. Evelyn a instala un crisis team cu ta inclui profesionalnan den tur area. El a bula bay Hulanda y percura pa Aruba por a presta placa sin interes pa asina nos pais no mester a bati bancarota. El a acudi na IMF pa haya conseho pa por a negocia un miho pakete cu Hulanda. El a para tras di un kateder tur dia cu un smile riba su cara y cu tur pasenshi di mundo y a ripiti tur dia: ”bisti tapaboca, laba man, keda cas, proteha bo mes y bo famia”. Cu su lema “this too shall pass” el a brinda nos speransa cu nos lo sali di e pandemia aki.

Cu respet y admiracion mi por bisa cu Evelyn ta un di e miho hefenan cu mi tawatin. Durante e reunionnan di Nacionnan Uni tur hende tabata elogia su elocuencia y conocemento. Evelyn ta un persona cu no ta drumi, pasobra su mente ta traha miho den trankilidad di anochi laat. E ta un Mama cu un amor infinito pa su yiunan. Su fe ta dun’e e guia spiritual cu e mester pa por brinda comprension pa esnan pasando den dificultad. Un persona cu no tin berguensa di bisa “mi ta bay find out y mi lo bin back riba bo pregunta”, ora e no sa un contesta. Un persona cu no ta distingui color politico, pero ta wak bo trabou profesional.

Den un articulo den US News skirbi pa Bear y Agner nan ta splica pakico mas pais mester lidernan femenino. Paisnan manera Denmark, Iceland, Finland, New Zealand, Germany y Slovakia na unda tur ta wordo lidera pa un ser femenino, nan a wordo reconoci internacionalmente pa nan forma eficiente di maneho di COVID. Nan a actua pro-activo, implementando distancia social y buscando conseho di expertonan. Nan a unifica nan pueblo cu compasion y comunicacion transparente. Den un otro articulo di Harvard Business Review, Zenger y Folkman a haci un estudio cual a resulta cu hende muhe ta miho lider durante un pandemia. Basa riba e data di e estudio aki esnan cu a wordo entrevista a bisa cu nan kier lidernan cu tin capacidad di “pivot” y siña “skills” nobo, un persona cu ta pone enfasis riba desaroyo di empleadonan, hasta den temponan dificil; ken ta mustra honestidad y integridad y cu ta sensitivo y tin comprension di stress, ansiedad y frustracion cu hende ta sinti. Nan analisis a mustra cu e caracteristicanan aki ta mas desplega cerca lidernan muhe.

Den e tres aña cu mi tawatin e privilegio di traha bou di e maneho di Evelyn, mi por a mira tur e caracteristicanan aki den dje. P’esey mi ta contento y orguyoso di por a biba den un tempo cu un hende muhe a lidera mi isla. Pero mas aun mi ta orguyoso di a biba den un tempo cu un hende muhe a gara e timon den un pandemia feroz cu a azota mundo y a sa di mantene paz, trankilidad, siguridad y salud na mi isla. No obstante ken gana e proximo eleccion mi ta spera nos tur ta agradecido cu nos tawatin un lider excepcional durante e pandemia cu a azota mundo henter.

