Jose Luis Rodriguez “El Puma” ta sperando ariba un milager

FLORIDA, Miami- El “Puma” José Luis Rodríguez durante e programa “El diario de Mariano”, a confesa cu e ta sigui delicado di salud y cu solamente un milager lo hib’e na recupera.

E malesa cu e conocido personahe aki tin ta “Fibrosis pulmonar idiopatica” of FPI cu ta wordo considera un malesa casi incurabel.

A pesar di esaki, e artista a sigui cu su carera danki na e uzo di un tanki di oxigeno.

“Mi ta sperando un milager ainda y mi sa cu esaki por bin na e momento menos pensa. Mi ta prefera di pensa cu e malesa aki no ta existi den mi curpa”, e cantante a expresa.

“Como persona bo mester siña di para keto un rato, sa na ki momento stop cu loke ta haci nos daño. Mi casa semper tabata esun cu tabata bisami cu mi mester stop un rato cu cantamento y e constante biahamento, pero nunca mi a skucha di dje. Pero Dios a ponemi para keto, kier of no kier”.

“Stop ta dificil, pero ora yega e momento pa bay, e lo ta solamente un te oro, di esey mi ta sigur. Pero mi ta pensa cu, si Dios dunami mas tempo, mi lo dedica e tempo na drecha tur locual cu mi no a haci bon. Awo mi ta arepenti di a perde tanto tempo asina”, e artista a finaliza bisando.

Fuente: http://entranews.com