Jose David Polanco lo tene su fundraising marathon di 100 km diasabra

Jose David Polanco diasabra lo tene su marathon di 100 km, esaki pa asina recauda fondo pa dos hoben cu a perde nan mama e aña aki, cu tabata nan sustento. Jose David ta elabora ariba e preparacionnan.

Como parti di su preparacion el a bay core e KLM marathon na Corsou, cual tabata di 42.2 km, cual el a completa den 3 ora y 50 minuut. Si el a remarca cu e dia aki tabata haci masha hopi calor. E organisacion na Corsou tabata tremendo, y 30 grado ta dificil. Normalmente un marathon ta core den 10 grado y aki ta core den 20 grado mas calor.

Diasabra anochi, cada dos km, den e prome 50 km, e lo haya awa of Gatorade. Cada 45 minuut, e lo come un energygel. Y e lo come un bacoba pa hora. Esey ta forma parti di su dieta. Basicamente 50 pa 60 km ta bay ta facil, ya cu el a haci’e asina tanto biaha y ariba curpa cansa. E pero grandi ta, kico ta pasa despues di esey. Jose David a sigui bisa cu e no mag faya cu su dehidratacion, e lo tin di keda core riba un paso net bou di 6 minuut.

El a sigui bisa cu lo tin 4 vehiculo cu lo compaña nan. E prome buelta nan lo tin escolta policial. Nan ta Sali for di Linear Park, diasabra anochi pa 8 or. Y nan lo core te cu mas o menos 5 or di diadomingo marduga. E mas crucial ta cu no mag sali mas duro cu 60 km. Si bo sali mas duro, esey ta pone cu e ta kima su mes mas lihe.

E evento aki tin su parti organisatorio, e material, hende pa yuda. Pero e pregunta cu e ta haci su mes, ta cu si e ta matando su curpa cu e evento aki? Pero e tin su meta cu e kier yega, y haci un diferencia, segun Sr. Jose David Polanco.

Masnoticia ta desea Sr. Jose David Polanco tur clase exito y cu e logra su meta. Exito!