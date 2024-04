Diamars anochi, Warner a duna di conoce e prome trailer di Joker 2: Folie a Deux. Den e clip por mira Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) interna den un asilo di Arkham, unda cu e ta conoce un muhe cu cual e ta cuminsa un relacion. Manera ya anuncia, e musica ta ocupa un luga privilegia, mescos cu e escenanan dramatico y esunnan di accion.

E trailer ta cuminsa cu un pantaya di e prome encuentronan entre Arthur y e otro di e internadonan den e asilo notorio di Gotham City, Harleen Quinzel (Lady Gaga), kende ta parce interesa pa relaciona cu ne.

“Ya e no ta su so,” ta wordo anuncia y for di e momento ey, ta cuminsa sosode imagen cu ta mustra nan dos hunto, namora y naturalmente, totalmente loco.



Na final di maart, varios medio Mericano a anuncia cu e secuela tan spera basa riba e bida di e villano mas importante di e editorial DC lo ta, den estilo di Mouliin Rouge of Mamma Mia, un musical cu lo ofrece e reinterpretacionnan di mas di 15 cancion popular. Segun e ta transcende, un di e temanan ta “That’s Entertainment” di e musical di 1953 The Band Wagon, cu a haci Judy Garland famoso.Aunke den e prome trailer aki no ta duna hopi mas precision riba e pelicula. Si ta mira nan pafo di e asilo, siendo aclama pa un grupo di persona. Pero no ta keda cla si ta trata di un fantasia crea pa nan. Tambe, nan ta bailando y riba escenario den varios ocasion.E protagonismo di e musical den e di dos entrega aki ya a wordo anticipa algun tempo atras, aunke e director di fotografia di e pelicula, Lawrence Sher, a sigura cu no ta trata di un musical. “E musica ta importante p’e pelicula y p’e personahenan, pero mi no sa si e ta un musical. Si, tin musica, pero tambe tin hopi musica den Joker. Tin cos cu nos a haci den esun prome cu ta forma parti di e DNA di e di dos.”