SETAR ta contento pa anuncia su SETAR app awo cu mas funcionalidad pa nos clientenan. Clientenan cu ta haci uzo di e SETAR app por update e app pa haya e ultimo funcionalidadnan.

Awo cu e update nobo, clientenan por wak informacion di nan invoice den e SETAR app. Tap riba Billing abou pa haya informacion di tur bo servicionan existente na SETAR, open balance y invoicenan mensual den un solo bista.

Ademas, awo cu e Multi-Device Feature bo por maneha varios number di telefon na mes momento via bo SETAR app. Tap riba e menu rechts ariba, selecta Manage Devices y agrega un otro number di telefon na bo SETAR app.

Banda di e funcionalidadnan nobo, clientenan por haci uzo di e SETAR app pa wak e saldo di e minuutnan di yamada, SMS y data den bo pakete, recarga bo number prepaid, cumpra bundles, add-ons y mucho mas.

Bo no tin bo SETAR app ainda? Download e via Play Store of App Store gratis. Unabes cu download e app, por registra facilmente cu bo username y password di MiSETAR. Scoge bo idioma preferi, enable e Light of Dark Theme y agrega e Widgets nan cu e informacion cu bo ta desea na bo Home Page pa un experiencia personalisa.