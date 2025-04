Prepara bo mes pa e evento boluntario mas

grandi riba e isla dia 16 y 17 di mei, 2025.

Aruba Doet 2025 ta cerca, y nos mester DI BO pa yuda haci un diferencia. Diabierna

16 y diasabra 17 di mei, 2025, CEDE ARUBA y Oranje Fonds lo organisa e di 13 edicion di Aruba Doet, un iniciativa nacional di trabou boluntario cu ta uni comunidad pa trece un impacto duradero.

Kico ta Aruba Doet?

Aruba Doet ta trata di trabou den grupo, comunidad, y cambio positivo. Sea ta limpiamento, construccion, pintamento of yuda organisacionnan local, bo tempo y esfuerzo por yuda transforma Aruba den un luga miho. Como parti di un iniciativa cu ta tuma luga den Reino Hulandes, Aruba Doet ta conecta cu otro movecionnan boluntario similar na Hulanda y Caribe, y tur aña ta sigui crece desde su lansamento den aña 2013 bou di Oranje Fonds.

Dicon bira un Boluntario?

E boluntarionan ta e nucleo di Aruba Doet! Duna algo bek na e comunidad no ta solamente pa yuda otro, pero tambe e ta un experiencia gratificante cu ta fortalece laso social, desaroya habilidad y crea recuerdo inolvidabel. Sea bo kier yuda asisti

na forma individual, den famia, cu bo coleganan of den un grupo di amigo, bo contribucion por haci un gran impacto.

Dia 16 y 17 di mei, un gran cantidad di boluntario lo drenta den accion pa participa den e proyecto significativo aki na tur parti di Aruba. Tin varios manera pa por participa, asina cu no ta importa kico bo habilidadnan of interesnan ta, tin un oportunidad perfecto pa bo! Yama bo amigonan, famia of coleganan y sea parti di un evento special.

Lesa e lista completo di proyectonan di ARUBA DOET aki:

www.arubadoet.com/aw/all-jobs

Ceremonia Especial di Apertura

E edicion aki di Aruba Doet lo cuminsa oficialmente na Grupo Scout Sonrisa, un luga conoci pa fomenta liderazgo y participacion comunitario. Gobernador di Aruba lo haci acto di presencia, mustrando su sosten na e iniciativa importante aki.

Daniel Tecklenborg (Director di CEDE ARUBA), Paulien ter Meulen (Coordinado di Aruba Doet) y e Gobernador di Aruba lo dirigi nan mes na publico cortamente marcando e comienso di un dia yena di energia y trabou boluntario.

Tocante CEDE ARUBA

CEDE ARUBA ta dedica na sostene proyectonan pa mehora e bienestar di

comunidad Arubiano. CEDE ARUBA ta sigura cu cambio positivo ta sigui prospera

riba e isla door di financia y facilita iniciativa social cu ta crea un gran impacto.

Tocante Oranje Fonds

Como e fondo social mas grandi di Reino Hulandes, Oranje Fonds ta duna sosten na

proyectonan comunitario na Aruba, Hulanda y Caribe. E fondo ta dedica na fortalece

comunidad y promove inclusion social door di trabou boluntario.

Pa mas informacion of pa registra como boluntario, bishita

www.arubadoet.com of tuma contacto cu nos na 582 7666.