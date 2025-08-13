Iberostar Hotels & Resorts ta anuncia orguyosamente cu JOIA Aruba by Iberostar a wordo premia cu e titulo di ‘Best Sustainable Project’ di e prestigioso Porcelanosa Awards 2025. E honor aki ta celebra e briyante diseño y e fuerte compromiso cu e hotel ta representa cu responsabilidad Ambiental.
Diseña cu sostenibilidad como su base, JOIA Aruba by Iberostar a combina su decoracion inspira door di detayenan Caribense cu material nan di Porcelanosa Group, cu ta un lider den architectura mundial cu su diseñonan y cu su solucionan inovativo den construcion. E 16 edicion di e Porcelanosa Awards a tuma luga na Madrid (Spaña), unda JOIA Aruba by Iberostar a keda na e rango mas halto pa su briyante diseño circular y practica nan di sostenibilidad. Cu mas o menos 300 lider internacional den architectura y diseño, e evento a reconoce excelencia den cinco categoria principal incluyendo: Architectura Residencial, Interior Design, Innovacion, y Sostenibilidad.
E diseño Caribense llamativo di e hotel ta inspira na e color vibrante di bida marino di Aruba y na e pasion cu Iberostar tin pa nos lamanan. Tonalidadnan di berde, turquiouse y color di tera a wordo combina cu maestria pa transmiti un sensacion di “island life”. Detayenan local ta presente tur caminda na e hotel, incluyendo un escultura di nos famoso mata Divi-Divi den lobby principal di e hotel, patron di e manta ray den pool, y e obra nan di arte personalisa di artista local y internacional. E exterior di e edificio ta inspira di e famoso colornan di nos pisca gutu (parrotfish); un pisca importante pa Aruba ya cu e ta yuda mantene nos rifnan di coral sano.
Di textura nan local te na sistema avansa di energia, tur detaye den JOIA Aruba by Iberostar ta sostene e mision di turismo responsabel di e compania. E hotel a wordu desaroya cu principionan di diseño pasivo pa mehora e eficiencia energetico, den colaboracion cu ekipo di construcion (Internacional y local) pa reduci impacto ambiental. JOIA Aruba by Iberostar a implementa operacionan cu menos impacto, technicanan avansa pa maneho di desperdicio, y sistema di maneho di energia eficiente pa minimalisa emision; cu ta alinia cu e meta di e compania cu ta: “decarbonization goals”.
Puntonan di sostenibilidad di JOIA Aruba by Iberostar ta inclui:
40% di energia ta bin for di fuentenan renovabel
Ta genera energia renovabel riba tereno y electrifica facilidadnan y materialnan pa evita uzo di combustibel fossiel.
Architectura y materialnan cu ta “energy-efficient”.
Material sostenibel cu tin componente di reciclahe, materialnan renobabel, y certificacionan manera FSC, cu ta representa “low carbon footprint”, produccion local, y fasil pa reuza pa reciclahe.
Participacion activo den Compost Alliance Aruba y otro iniciativa local pa proteha biodiversidad.
Funda na Spaña den aña 1973, Porcelanosa Group ta forma parti di ocho marca specialisa y ta presente den mas cu 150 pais, ofreciendo solucion di diseño pa hopitalidad cu un nivel halto den: calidad, innovacion y sostenibilidad.
JOIA Aruba by Iberostar ta pone un standard nobo pa hotelnan luhoso den Caribe, unda diseño, innovacion y sostenibilidad ta cana man cu man.
Tocante Iberostar Hotel & Resorts:
“Iberostar Hotels & Resorts” ta e division di hotel cu ta forma e negoshi principal di Grupo Iberostar, un multinacional di Spaña, 100% familiar cu casi 70 aña di historia den sector turistico, cu origen empresarial cu ta bay te 1877. Su portfolio ta inclui 31.500 camber den 100 hotel di cuatro y cinco strea den 13 pais, dedica na ofrece un calidad excepcional y un servicio sincero. Na mes momento nan ta defende e modelo di turismo responsabel cu tin como prioridad, bienestar tanto di e hende como di naturalesa.
Cu 2,5 miyon bishitante pa aña y un presencia privilegia den prome liña di beach, e marca Iberostar Beachfront Resorts ta ofrece tres segmento distinto pa cumpli cu e soño di vacacion di cada turista. Iberostar Waves ta ofrece experencianan yen di diversion, perfecto pa famia y pareha, amante di lama. Iberostar Selection ta ofrece estadianan premium, espacioso y relahante cu un servicio excepcional. Por ultimo, JOIA by Iberostar ta un coleccion di resort di luho na lugarnan exclusivo, cu ta distingui nan mes pa un servicio altamente personalisa y sofestica.
