Merca- Kori ta un fanatico di e pelicula nan “Pirates of The Caribbean”. Na su edad di 11 aña el a haya 2 transplante di curason cu no a yude. Kori a nace cu problema di curason y a haya un transplante di curason na 2018 cu su curpa a rechasa. Despues el a bolbe haya otro transplante na januari 2021. Despues di un proceso traumatico y doloroso atrobe su curpa a rechasa e transplante. Awor e la dicidi cu tampoco e no kier bolbe haci un otro operacion di transplante di curason. Kori y su famia, no sa cuanto mas e tin di bida.

Un di su ultimo deseonan ta pa por combersa cu su idolo, e pirata “Jack Sparrow”. Recientemente Kori a crea un canal di Youtube, cu ta carga e nomber “Kraken the Box” . E tin mas di 160 mil suscrito, entre nan Johnny Depp. E actor a pone su disfras di pirata y a graba un mensahe special pa Kori cu ta bisa: “Mi ta desea bo hopi suerte. Mi ta bo admirador number un, Capitan Kori. Tur mi respet y amor, pa bo.”