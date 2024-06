Señor J.R.E. (John) Soliano ta bira e gezaghebber nobo di Boneiro

Secretario di estado Alexandra van Huffelen di Relacionnan den Reino y Digitalisacion a recomend’e na conseho di minister pa nombramento.

John Soliano (52) a nace na Boneiro y for di 2024 ta director di Operacion di empresa y Sosten na Entidat Públiko Boneiru. Di 2022 te 2024 e tabata consehero independiente riba tereno di maneho di personal, desaroyo di organisacion, liderazgo y bon gobernacion. Prome cu esaki el a traha entre otro 6 aña como manager di Orco Bank Bonaire y di 2012 pa 2016 como director responsabel pa reorganisacion di Bonaire Holding Maatschappij (BHM). El a fungi den diferente funcion como manager interino y manager di recurso humano entre otro na Compania di telefonia Boneriano (Bonairiaanse telecombedrijf, Telbo N.V.) y Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB).

Señor Soliano a studia ‘Personeel en Arbeid’ na Hogeschool West Brabant y a logra su Masters of Arts in Managing Human Resources na Universty of the West of England.

E nombramento di señor Soliano como gezaghebber di Boneiro ta drenta na vigor riba prome di augustus 2024.