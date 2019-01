John Henriquez (DVG): “Sea consciente ora di haci un escogencia”

Ya pa varios aña caba, Fundacion Anti Droga Arubano (FADA) ta bin cu e famoso “Carrousel” cual ta conforma pa un team di profesionalnan trahando den diferente fundacion y cu ta uni pa asina trece informacion relevante y pa conscientisa e hobennan durante e temporada di carnaval. Nan ta acerca diferente scolnan secundario pa asina nan haya informacion di cada un instancia pa locual ta trata e temporada di carnaval. Un di e instancianan aki ta DVG, seccion Malesanan Infeccioso, pa cual Sr. John Henriquez, trahado na DVG, seccion Malesanan Infeccioso, ta amplia ariba nan participacion den esaki.

Sr. Henriquez ta contento di mira e diferente partnernan sinta hunto pa un solo meta. E temporada di carnaval aki ta uno hopi largo yena cu actividad, caminda cu e uzo di alcohol y droga ta bay ta na ordo di dia. Consecuentemente ta haya hendenan di edad, unda cu den e parti aki ta bay haya cu lo tin relacion sexual, sin uza proteccion. Esaki ta trece consecuencia cu un paar di siman despues, e hoben of adulto ta bira nervioso, ya cu nan a tene relacion sexual mientras cu nan tabata bou di influencia. Algun di esakinan ta bay DVG, seccion malesanan contagioso pa asina haci e testnan pa wak si por tin cualkier malesa.

Apart di esaki, DVG ta duna hopi informacion tambe riba malesanan transmiti sexualmente. Nan tambe ta forma parti di e ‘Caroussel’ di FADA. DVG ta bay scolnan pero tambe empresanan unda cu nan ta duna informacion ariab malesanan transmiti sexualmente. Mirando cu e temporada ta largo, DVG lo haya cu hopi hende lo acercanan. Hopi biaha no ta directamente despues di e parada grandi of un parada di mucha. Pero e por ta despues di e paradanan di carnaval, cu e persona ta cuminsa haya e sintomanan. Y hopi ta e hendenan cu lo bin pa haci e test pa cualkier malesa cu por wordo transmiti sexualmente.

Sr. Henriquez a sigui bisa cu e persona mester ta consciente cu nan momento cu e persona haci un escogencia, e zorg pa e ta uno positivo, zorg pa haci uzo di proteccion na momento cu ta bay tene relacion sexual. Pero atrobe tin cu bisa, cu durante e temporada di carnaval ta haya hende cu ta bay tuma decision no conscientemente. Dus hopi biaha nan no tin proteccion cu nan na e momento ey, y ey ta e momento cu cosnan ta bay robes. Y esaki no ta pasa cu hobennan so, pero cu adultonan tambe. Hopi biaha gruponan ta focus ariba hobennan, pero DVG ta haya adultonan tambe cu ta bin haci e testnan cercanan, segun Sr. John Henriquez, di DVG, seccion di Malesanan Contagioso.

