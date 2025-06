Durante e reunion publico di Parlamento relaciona cu aprobacion di e Landsverordening Bestuursrechtelijke Handhaving Consumentenbescherming, Parlamentario John Hart a apoya un paso positivo pa fortalece proteccion di consumidor na Aruba. E ley nobo ta duna Aruba Fair Trade Authority (AFTA) mas autoridad pa haci control y pa garantisa un mercado husto y transparente.

“E aprobacion di e ley aki ta un logro importante,” segun Parlamentario Hart. “AFTA lo tin un base legal mas firme pa vigila derecho di consumidor y pa actua den caso di iregularidad.” Segun Hart, e exito di e ley ta depende di bon colaboracion entre e institucionnan relevante, manera Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) y AFTA mes. “Un protocol pa colaboracion ta na caminda y lo inclui informacion pa sector priva y e consumidor mes,” Hart a agrega.

Ademas di trata proteccion di consumidor, Hart a pone enfasis riba un otro tema crucial: e Landsverordening Algemeen Pensioen (LAP), cu ta cubri pensioen general pa sector priva. “E bienestar di nos trahadonan mester ta un prioridad. Desde 2011 tin un ley pa regula e pensionnan pa sector priva, pero sin supervision structural e sistema no ta completo,” Hart a declara.

Segun e evaluacion di Sociaal Economische Raad (SER) den 2017, e ley di pensioen general tin necesidad urgente pa un organo di gobierno cu ta eherce control. “Nos ta mira caso den corte caminda dunadonan di trabou ta retene e contribucion di pensioen for di salario di trahadonan, pero no ta deposita esaki na un fondo,” Hart a lamenta.

E parlamentario tambe a expresa su satisfaccion cu Comision di Economische Zaken y Primaire Sector di Parlamento tin un reunion planea cu Insurance Association di Aruba (IAA) pa discuti e sistema di pensioen pa sector priva. “E reunion aki ta un paso esencial pa haya claridad riba e situacion actual y pa traha riba solucionnan concreto,” Hart a menciona.

“E trahadonan cu ta dedica nan bida laboral mester sa cu nan futuro ta protegi tambe. Un sistema di pensioen eficaz y transparente ta fundamental pa un comunidad cu kier prospera,” Parlamentario Hart a conclui.