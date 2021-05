John Arends: No por importa algo como CBD Medicinal y bende como suplemento

John Arends di e compania Aruba CBD tabata envolvi hopi di cerca cu creacion di e leynan cu ta permiti CBD Medicinal y esun di suplemento. Pero awor cu tur cos ta cla, e ta mira cu tin cos den maneho di Cannabis cu no ta cuadra cu ley.

Aruba CBD no ta hayando e mesun chens cu otro companianan ta haya den e maneho nobo di cannabis. Mas tristo, pasobra e ta un oportunidad pa e propio Arubianonan por crece door di inverti den un compaña cu por trece ganashi y pone placa draai den economia local.

Di otro banda, e chens cu ta nenga na localnan, si ta wordo duna na un compania Canades. Esaki ta locual John Arends, di Aruba CBD a conta.

Aruba CBD ta un compania cu ta traha na 12 pais di mundo, cultivando y bendiendo productonan di derivadonan di Cannabis. Arends a pone su conocemento na concipia e ley cu a pasa Parlamento, y awe e ta decepcion cu yiunan di tera mes no ta haya oportunidad.

Na momento di traha riba e ley, un comision a sinta pa yuda hinca e ley den otro y e concepto a bay Raad van Advies. Den e preparacion e conceptonan di ley 82, 83 y 84 a haya e aprobacion di Raad van Advies pa manda e conceptonan di ley Parlamento. Pero prome a pasa na Minister di Salubridad Publico. Ley no. 82 ta papia di Medicinal CBD; no 83 di Medicinal Cannabis y no. 84 a CBD Supplement.

Arends su compania a haci peticion pa haya un licencia basa riba ley no 84, y aki a bin tende cu Minister a laga ley no. 84 cay afo. Algo cu Arends no ta compronde e motibo su tras, mirando cu Raad van Advies a duna su aprobacion caba. Unico cos cu e por pensa, ta cu esaki ta basa riba conseho di su conseheronan.

E comision cu a traha riba e ley a splica pakico ta importante pa pasa ley no.84 y si no hacie, e lo trece problema pa Aruba. E motibo ta cu awo, por ehempel, Aruba ta haciendo algo ilegal. Tur producto importa awo ta drenta como Medicinal CBD pero ta bende nan como suplemento. “E ta ilegal. Bo no por importa loke ta wordo cataloga como Medicinal CBD y bende bou di suplemento,’ Arends a splica.

Na Merca mes ta un producto so ta aproba door di FDA como CBD Medicinal y cual ta Epidolex, bou di prescripcion. Tur resto producto di CBD cu tin ta suplemento. E productonan di Aruba, manera e ta awor, hamas por drenta Merca como CBD Medicinal. “Tin pais cu no ta acepta Suplemento CBD. P’esey si Aruba kier bini cu CBD Medicinal, mester percura cu e ta medicinal, y nada otro.” El a agrega si cu medicinal ta impagabel. John Arends a splica cu e mes tin certificacion pa tur dos, pero ta operando riba esun di suplemento. E tipo di producto aki ta mas accesibel pa e ciudadanonan. CBD Medicinal su prijs ta bira dies biaha mas caro. “Un boter chikito lo por costa 1000 euro.”

Aworaki tin companianan internacional cu tabata interesa pa bay den partnership cu Aruba. Pero nan no ta riesga esey aworaki pa motibo cu nan ta core e riesgo di perde nan licencia ya cu e leynan di Aruba no ta corecto.

Pa mas informacion por subi riba: https://www.arubacbd.co.uk/?fbclid=IwAR0cHR94FH8LY4dxv5YwCKY_edSXA914qksaFanu6XWrLaLu8vPkjHBkuww

