Joe Biden ta bira e di 46 president di Merca

Merca a escohe Democrat Joe Biden manera su 46 presidente segun proyeccion di CNN y otro medionan ta reporta. Biden lo cumpli 78 aña di edad e luna aki, y lo bira e president di mas bieuw den historia di Merca ora cu e wordo inaugural den Januari durante un crisis publico di salud di mas grandi den 100 aña, manera tambe e situacion economico di mas fastioso desde 1930.

BBC tambe ta proyecta Biden manera e ganador, tumando over Pennsylvania dunando e mas cu 270 voto electoral pa e por yega cas blanco na Washington. Trump ta bira e prome president cu ta wordo elegi pa un solo termino desde 1990. E proyeccionnan di Biden su Victoria ta basa riba resultadonan cu no ta official ainda di estadonan cu ya caba a termina di conta voto, anto resultadonan cu ta wordo spera for di estadonan di Wisconsin na unda cu conteo di voto ta continua ainda.

Su proyeccion den Pennsylvania ta hibe na 273 voto electoral.

FUENTE: BBC

Comments

comments