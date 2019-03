Jobfair di FRED na Hulanda ta pa atrae nos mesun hendenan bin traha na cas

Na 2012, FRED a tene su prome job fair na Hulanda. E meta di e job fair ta pa tin companianan di Aruba, Bonaire, Corsou, St. Maarten, Saba, Statia, pa ta fisicamente na Hulanda, pa medio di un job fair, recluta e hendenan cu nan ta buscando. Basicamente pa trece nos mesun hendenan bek.

FRED ta yuda companianan cu ta na Hulanda, tin diferente evento cu ta cay bou di FRED, tin e ‘company dinner’, unda cu nan por sinta cu diferente potencial candidatonan. E job fair mes ta dia 11 di mey. Lo tin diferente workshopnan, hack-a- ton. Lo tin un stage principal den job fair, caminda cu diferente oradornan, lo tin panelnan, companianan lo tene presentacionnan cortico. Un job fair innovativo, lo trece mas elemento, pa haci’e mas innovativo. Y ora cu e partiicante di e job fair, no solamente papia cu e representante di e compania, y despues bay.

FRED ta dirigi specialmente ariba studiantenan cu a bay Hulanda pa studia, cu ta buscando un luga pa core stage, profesionalnan cu a caba di studia y kier a cuminsa nan carera, pero tambe profesionalnan cu kier sigu cu nan carera. Tur compania/organisacion cu participa ta ofrece esaki na tur candidato.

Ya caba tin un lista di mas o menos 25 participante, cu por wordo mira ariba e website www.fredexpo.com, di Aruba por menciona Aruba Airport Authority, ImSan, Dr. Horacio Oduber Hospital, SETAR. Studiante y profesionalnan cu ta buscando un trabao den cualkier area den Caribe Hulandes, por participa. Ariba e website por subi riba www.fredexpo.com, crea un profiel y manda e CV.

Dentro di poco lo por aplica pa vacaturanan cu ta post ariba e website y tambe por geef aan na cualkier organisacion cu kier pasa of dia 12 di mei pa un interview personal.

FRED ta habri pa tur organisacion participa. Mas compania, mas organisacion participa, mas hende e ta trek pa e job fair y asina ta tene esunnan na Hulanda, al tanto di e posibilidadnan ariba nos islanan.

Pa esunnan cu kier participa ainda por subi www.fredexpo.com y eyriba ta haya tur informacion. Of tuma contact directo cu [email protected] of via nr 594- 8300.

Tur compania ta bon bini, di HORECA tambe. Tin diferente pakete di participacion pa e companianan. Tin un budget special pa NGO, fundacionnan cu ta buscando net e un persona cu nan no a haya ainda. Cualkje compania of organisacion cu kier participa, tin paketenan pa cada un, segun Sr. Tristan Every, di FRED a finaliza bisando.

