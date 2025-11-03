Colega Joany tabata den un supuesto ‘les’ cu a wordo stroba door di coleganan cu a drenta informando cu tin un calamidad y e les tin cu para. Rapido nan tur a sali y asina cu Joany a yega e area designa nan tur a grita hunto ‘surprise’! Ela keda paralisa un rato, pero ora cu ela mira su famia y Hunta di Directiva para, di biaha ela a realisa ta kico tabata pasando. Ela keda hopi contento y masha agradecido na su team cu a percura pe dia awe cu nunca mas elo lubida esta e dia cu ela bira HOH su empleado di luna di september 2025.
Joany Arnhem-Loswijk ta traha na HOH pa 22 aña caba y desde 2008 e ta na departamento di dialisis. Joany ta stima su trabou y su pashentnan y ta gusta e dinamica positivo di su departamento unda tur ta traha hunto pa un solo meta: e pashent. Joany ta un colega profesional cu tin e interes di su pashentnan na pecho, ehecutando su trabou cu hopi amor. E ta gusta scucha, duna guia y yuda su pashentnan pasobra manera e mes ta bisa: “cada un tin un storia y cada un pashent ta unico y merece e miho cuido posibel.”
Ademas di su trabou diario Joany ta forma parti di diferente team y comision. E ta fungi ya caba pa 21 aña como instructor di CPR y Basic Life Support (BLS) y ta organisa y coordina lesnan clinico pa su departamento. Pues Joany no ta para keto; e ta un colega proactivo y dedica na su profesion.
Joany ta un colega profesional, semper netjes, cu hopi experiencia y cu ta percura pa su conocemento ta semper “up-to-date” pa asina duna un miho cuido posibel. Alabes ta gusta comparti su experiencia y conocemento cu coleganan pa asina nan tur bay dilanti y hisa e calidad di e departamento completo. Joany ta un teamplayer practico y un persona habri cu comprension pa otro y coleganan semper por conta riba dje.
Joany tin e talento y pasion pa duna cuido na su pashentnan y ta un pilar pa su departamento. Hunta di Directiva, management y team completo di HOH ta contento cu Joany semper t’ey. Masha pabien Joany cu e bunita reconocemento aki!