Celebracion di mi 25 aña di bida artistico aki na Aruba.

“Stempelnan di bida…!”

Buscando den e bahul di recuerdo, mi a topa cu’n potret di mi paspoort cu ta registra e momento magico di mi bida, e dia, fecha y aña di e ruta nobo di mi existencia cu a marca mi destino y cu a determina e caminda nobo cu mi mes a cuminsa cana cu yen di gracia y gratitud.

Ya caba ta 25 aña cu mi a dicidi di a bin biba y desaroya mi mes artistico y profesionalmente aki riba e Paraiso cu nos ta yama Aruba.

Un biahe magico sigur y special, algo nobo y diferente cu ta representa pa mi persona; manera un regalo di cielo y sigur manda di Dios, cristalisando di e forma aki, tur e soñonan di mi infancia den e tempo ey ainda casi sin compronde y cu a determina tur e deseonan y pensamentonan fuerte di un hubentud inkieto, mas tur e deseonan tan anhela pidi cu tanto insistencia na e Creador den tur momento di incertidumbre di mi bida den pasado.

Mirando un biaha mas e stempel aki bon cu yen di nostalgia, mi a ripara hopi cos basta positivo y mi por bisa cu lo mas resaltante di tur esaki ta e nota na Papiamento cu e tremendo mensahe cu tambe a keda graba den mi mente y mi curason cu ta haci mi eternamente feliz y satisfecho cu ta bisa: “BonBini na Aruba…”

Danki Dios sigur pa esaki y pa tanto bondad, mi no por ta malagradecido pa esaki, sigur despues di tanto cos balioso cu e tera aki a Brinda mi y sigur ta sigui regala mi cu tanto amor y pasion.

Danki na e stempel aki, awe mi por a ripara y realisa hopi cos y awo mi sa y ta bolbe recorda mi, ki dia mi a drenta definitivamente na e isla bunita aki, (esta dia 23 di October 1996) cu ta hustamente awe 25 aña pasa.

Den e stempel aki mi por mira cu solamente a keda registra e dia di ENTRADA y hunto cun’e, mi curason tambe a drenta y a pone un stempel di amor eterno den mi bida y sigur hopi agradecido pa cu esey y tambe pa tanto bondad, regalonan y bendicionnan regala.

Pero mirando bon esaki un biaha mas, mi a ripara tambe cu den e stempel aki a keda habri e dia di SALIDA, cos cu te ainda mi no a ni pensa cu un dia esaki lo pone mi pensa asina fuerte y refleha asina diep, tanto cu no a pasa den mi mente, ni mi cabes tur ilusiona, si esaki algun dia lo mester sosode y completa cu salida final. (Dios quiera que no). Kere mi cu esaki no ta mi deseo, solamente mi sa cu esaki ta parti di mi bida manera mi proposito di bida di Dios den mi bida y den mi existencia ta di Dios den mi, su plan y boluntad.

Solamente Dios sa esey y E ta e unico cu por dicidi e ruta, destino, luga, caminda cu E mes lo duna mi y cu E mes a dicidi cu mi mester sigui cana cu E la elegi pa mi persona por sigui cana y abansa.

Door cu mi bida y destino ta den Dios su man y boluntad; mi sa cu tur siguransa cu e biahe bunita y placentero aki (den e isla di encanto yama Aruba) ta representa mas cu’n regalo; un bendicion di Dios y mi ta mas cu sigur cu E ta e UNICO cu berdaderamente sa e momento y e destino di e ruta aki cu mi ta cana yega na su final.

Mi a cana hopi, riba camindanan yena di asombro, tin biaha den camindanan cu hopi cosnan berdadero cu a ser biba y comparti cu ta keda imposibel pa lubida, nan ta keda sigur eternamente graba den mi curason, mas tanto despues di por a biba cada momento y experiencia cu tanto goso y plenitud, manera ta tur cos cu a ser haci, cristalisa y conkista positivamente, (cu pa mi persona, nan ta representa simbolicamente manera solo di dia radiate y caluroso cu ta sali pa nos tur). (Pero tambe ta pone mi refleha riba e dianan di incertidumbre manera nochinan di tormento cu nos tur den bida mester pasa aden y bataya.)

Mi a topa tambe riba e camindanan cu mi a cana, cu yen di baranca y den algun momento di dolor, un tereno infertil yena cu sumpiñanan, cu aunke tambe a marca sicatrisnan den mi cuero tur kima, e flornan di e matanan ey yena cu sumpiña, a laga mi mira e bunitasa di bida y realisa mi forsa di boluntad y a regala mi e fragancia di nos isla, manera e biento fresco cu mi por a respira.

Un aire puro cu te ainda ta duna mi bida y cu danki na esey mi por mira y realisa mirando atras, tur loke a ser cana, sintiendo mi mes realisa y sigur constata cu mi ta un homber hopi bendicona.

Mi ta sumamente agradecido cu tur habitante y ser humano cu a cana hunto cu mi man den man gara sin ningun mal intencion y cuasina tanto amor y compasion y cu tur nan forsa a kere den mi, acepta mi tal manera cu mi ta, sostene mi y a brinda mi mas fortalesa, garando mi mannan asina fuerte pa mi no los, ni pa nan laga mi cay.

Hopi aprecio y gratitud pa e isla di mi alma y hopi privilegia di por forma parti di e gran famia Arubano.

Despues di mira atras, mi por bisa cu tur trankilidad y honestidad na bos halto y sin bacila cu tur determinacion expersando cu orguyo y humildad, ta berdad, mi a sa di integra, mi a sa di adapta, mi a sa di acepta, mi a sa di balora; ta pesey y hopi mas; ta un berdadero Arubiano mi ta.

Un dia manera awe hustamente 25 aña pasa, mi tabata tin e oportunidad di por a drenta den e luga bendiciona y magico aki cu Dios tabata tin prepara pa mi persona como parti di su plan y proposito pa mi bida, pa duna mi e tera di ilusion aki como mi di 2 cas.

Masha danki di curason na tur persona, trabao y amigo cu ya caba pa 25 aña bibando aki riba e pida baranca cu tanto nos ta stima, cu a laga mi sinti mi mes mas cu bendiciona di por a conta cu boso sosten y baloracion y Amistad incondicional.

Mi ta agradecido cu mi tera Colombia, cu mi famia y mi amigonan pa e sacrificio cu nan a haci di a duna mi hala y laga mi bula bay pa yega aki den busca di un hogar y haya tanto oportunidad cu mi a sa di tuma cu gratitude den mi propio mannan.

Tambe mi kier manifesta cu mi ta hopi agradecido cu e famia Arubiano cu mi a sa di conkista y na tur mi amigonan nobo y trabaonan cu poco a poco a forma parti di mi sistema y cu cu a brinda mi tur guia y consehonan apropia pa mi persona por ta, tur loke mi ta awo mirando atras tur realisa.

Danki na Dios, danki Colombia, danki Aruba. danki na tur mi amigonan, tur e oportunidadnan brinda y na tur e portanan habri, masha danki pa boso pasenshi y tambe pa boso coreccion, comprension y e bon consehonan duna. Hopi bendicion pa boso tur di un forma special.

Di e manera aki mi comproba y afirma pa kico mi ta sinti mi mes persona, mas cu bendiciona di por ta formando parti primordial di e gran famia Arubano cu di curason mi ta stima asina tanto, di un forma sincero, honesto, profundo y real.

“Muchas gracias a todos los amigos que emprendieron este grandioso viaje y sueño conmigo.”

E resto di palabranan y sintimentonan cu tanto amor, ya caba den cada acto y tanto obranan y trabaonan pa tanto añanan realisa, mi a logra comparti mi sintimentonan, emosionnan y tur mi mensahenan den forma di musica, baile, teatro, arte visual, poesia y den obranan sincere na unda mi a logra expresa tur mi sintimento,mi gratitud, mi alegria y mi mayor Felicidad, mas tur e satisfaccion sinti p’e privilegio, e fortuna y pa tur e bendicionnan di por a logra cristalisa mi mesun soñonan den un isla asina tropical, na unda cu placer mi ta biba, soña, crea, traha, sinti, traha y inspira cu tanto pasion y creatividad for di e profundidad di mi ser emocional, cu palabranan na mi dushi papiamento saca for di mi curason poetico, sensitivo y sentimental cu hamas mi lo lubida.

Mi Rumannan, ban pidi hunto cu mi awe na Dios y ban borda un oracion na e Ser Supremo y Inmortal pa cu tur su poder, E por tuma tur control di nos y nos nacion y curason, p’E no laga nada malo pasa cu nos ni na nos Dushi Tera, ni tampoco p’E permiti cu e strea bunita di nos Aruba lo stop di briya y pa nos bandera hamas lo stop di bula cu libertad, p’E No permiti pa hamas nos perde hunto cune, su bunita colo…!

“Cu Dios por sigui guia y conserva su amor pa libertad” y pa Dios Tata por duna nos bek tur e sabiduria pa compronde tur kico cu ta pasando y kico nos tur tin cu sigui aporta y pa cu su forsa sagrado, E como todo poderoso, por sigui duna nos e palabranan perfecto pa expresa nos preocupacionnan cu mentalidad positivo, pa nos por haya tur responde y solucion positivo pa nos mesun bienestar.

Pa termina cu mi discurso emosional mi ta implora, O nos bon Dios, no laga nada malo por pasa na nos dushi Aruba y cu hamas nos lo keda indiferente y permiti cu semper su alegria ta sigui keda ta nos alegria, su dolor lo sigui keda ta nos propio dolor y su anhelonan, lo sigui keda ta nos anhelonan di mas profundo y special.

Cu hopi amor y cariño tur agradecido;

Un Colombo- Arubano.

Jhon Freddy Tobón Montoya.

Comments

comments