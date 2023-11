Pa tin un bon salud y bienestar no ta solamente un necesidad pero un derecho esencial pa tur mucha/hobennnan na Aruba segun Articulo 24.

Riba dia 20 november 1989 e Convenio di derecho di mucha (Verdrag inzake Rechten van het Kind/IVRK) a wordo concretisa door di Nacionannan Uni.

Un parti hopi importante for di comienso di e Convenio tawata cu cada mucha tin derecho riba cuminda y riba un bon cuido di salud, locual JGZ tambe ta reinforza den su vision.

Aruba ta forma parti di e Convenio di derecho di mucha desde 2001, cu e meta pa salvaguardia e salud y desaroyo completo di cada mucha/hoben aki nan Aruba pa asina tur mucha/hoben por tin un bida saludabel.

JGZ como parti di Directie Volksgezondheid ta enfoca riba un desaroyo y salud holistico (emocional, mental, fysico, social y esencia di bida) di cada mucha/hoben desde nacimento te adolesencia.

JGZ ta boga pa cada mucha, hoben desde nacimento ta ”The Right holders of Aruba!” Pronto JGZ lo publica nan Relato anual (2021-juli 2023) riba website di DVG, caminda por lesa e resultadonan di estado di salud y bienestar di muchanan/hobennan.

