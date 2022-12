Diadomingo pasa di 11’or di mainta riba e vuelo di Jetblue biniendo for di Merca pa Aruba e kapitan di e avion a keda informa cu tin dos persona cu lo a bay for di tino, tabata desconoci e momento ey kico a conduci na esaki. Di biaha a informa toren di Aruba cu lo bay tin mester di ambulance pa brinda asistencia medico. Pa ambulance mes tabata desconoci kico tabata e causa si ta presion of algo otro. A mobilisa e unidad di ambulance y rapid respond, unda cu security di airport a busca e personalnan di ambulance y pasa di 11:40 e avion di jetblue a aterisa y a para na su gate. Paramediconan a keda afo un rato wardando ok pa drenta. Momento cu e dos turista a keda informa di e suma cu lo keda cobra esakinan a bin bek na tino, asina e personal di e avion a cancela e paramediconan y nan a bandona e tereno di airport.