JET-TNCA FBO Aruba (JET-TNCA), opera pa Aruba Airport Authority N.V. (AAA), ta orguyoso pa anuncia cu oficialmente, for di aña pasa, Aruba a wordu reconoci como e FBO number 86 den e organisacion prestigioso Air Elite by World Fuel Network. E logro aki ta e resultado di un proceso riguroso di dos aña, cu a inicia durante e NBAA Schedulers and Dispatchers Conference, caminda a invita JET-TNCA pa prome biaha como un posibel miembro. For di e tempo ey, e team di JET-TNCA a traha estrechamente cu e representantenan di World Fuel, Air Elite y otro miembronan, pa asina mantene un comunicacion directo y keda alinea cu e normanan di e red.

Despues di e resultadonan operacional positivo di aña 2023 y 2024 y cu oportunidadnan prometedor di crecemento den horizonte, e directiva di Air Elite a vota unanimamente na final di 2024 pa aproba e miembresia di JET-TNCA Aruba. Forma parti di Air Elite Network ta reenforsa e compromiso di JET-TNCA cu excelencia den e sector di aviacion empresarial (BGA), di expande e capacidadnan operacional di JET-TNCA y garantisando cu cada bishita na JET-TNCA ta uno memorabel. Como un miembro di Air Elite, JET-TNCA ta sostene e normanan di servicio eleva y ta cumpli cu e rekisitonan estricto di audit pa mantene e miembresia, invirtiendo mas aleu den training avansa di servicio pa e team di Aruba.

JET-TNCA Miembro di Directiva di Air Elite

Formando parti di e Air Elite Network ta formalisa den un asina yama License Agreement cu ta inclui e oportunidad pa JET-TNCA di ta miembro di e directiva di Air Elite pa un periodo fiho. Compliendo cu e cualificacionnan exigi di un miembro di e directiva aki, Jo-Anne Arends, Aviation Business Executive di AAA, a wordo nomina y eligi door di e Air Elite red como miembro di nan directiva, representando asina tur e FBO miembornan di e red di Latino America y Caribe. Esaki ta e prome biaha den historia cu ta selecta FBO di Aruba pa ta den e directiva, cu tin su bentahanan pa conecta na e red y aumenta e trafico di avion y yegada di clientenan nobo pa Aruba. E posicion aki tin un duracion di tres aña cu posibilidad pa extende pa un aña adicional. E directiva di Air Elite Network ta un parti esencial den e comunicacion entre World Fuel Services y su FBO-nan den e red di Air Elite. E directiva ta yuda den decision importante riba desaroyo di e marca, mehoracion di procesonan, y fortalecemento di relacionnan. E directiva ta representa e FBO-nan di Air Elite den asunto di negoshi, yuda implementa e strategianan pa fortalece e posicion financiero di tur participantenan, y mantene atencion riba e desaroyonan den e industria di aviacion.

Reunion di directiva y conferencia di Air Elite na Athenas, Grecia

Siman pasa, Jo-Anne Arends a asisti e reunion di directiva y conferencia na Air Elite by World Fuel Conference na Athenas. E Air Elite Conference na Athenas, Grecia ta un encuentro exclusivo di un red di “elite”, cu ta trece mas cu 130 participante distingui hunto. E evento di tres dia ta conta cu un agenda yen, incluyendo oradornan experto cu ta trata topiconan clave manera tendencianan di aviacion, consientisacion di marca, inspira teamnan pa entrega experencianan sobresaliente na cliente, servicio di cliente elite, relacionnan cu medionan di comunicacion y servicio di sosten di biahe. Representando Aruba Airport Authority na e conferencia tabata Jo-Anne Arends, como miembro di e directiva di Air Elite y tambe den su funcion como Aviation Business Development Executive di AAA y JET-TNCA y Minerva Flemming, FBO Manager.

Jo-Anne Arends a expresa: “Mi ta entusiasma pa comparti algun noticia importante di e reunion di directiva cu a tuma luga awe mainta. E reunion di directiva di otro aña lo tuma luga na Aruba den luna di januari 2026. Mirando pa aña 2027, Aruba ta na cabes di e lista pa ta anfitrion di e conferencia di “network” di mas grandi cu Elite FBO’s global, cu ta cuadra cu e obetivo principal, pa garantisa cu Aruba tin e oportunidad pa ta anfitrion di e evento prestigioso aki. Esaki lo permiti nos pa mustra JET-TNCA FBO na mas cu 150 miembro di e red”.

Aruba Tourism Authority (ATA) ta un di e sponsornan principal di e evento di conferencia di e aña aki. JET-TNCA ta gradici ATA pa nan colaboracion y sosten continuo den crece e mercado di Jet Business pa e destinacion.

Air Elite by World Fuel

Air Elite ta un red global di Fixed Base Operator (FBO) cu ta consisti di profesionalnan di aviacion dedica na ofrece un experiencia elite y consistente denter di e industria. Cu mas cu 80 destinacion rond mundo, Air Elite, respalda pa World Fuel Services, ta sigui lidera e caminda den fiha e normanan di mas halto pa servicio den e industria di aviacion.

Inspira pa un grupo selecta di localidadnan fundado, Air Elite a surgi pa ofrece servicio eleva sin restringi escogencia di cliente. Awendia, nan ta sigui innova, brindando experencianan sin igual na cada facilidad. Den e panorama di aviacion cu ta sigui evoluciona, Air Elite ta keda na vanguardia, poniendo normanan nobo y redefiniendo kico e ta nifica pa experencia servicio elite den e industria di FBO. Como e red di Fixed Base Operator (FBO) pa servicio elite, Air Elite ta pone normanan nobo for di servicio pasiona te na experiencianan eleva di aterisahe. Nan mision ta pa redefini excelencia den e industria di aviacion.

Tocante JET-TNCA

JET-TNCA ta e unico Fixed-based operator (FBO) na Aruba y ta opera bou maneho di Aruba Airport Authority N.V. JET-TNCA ta brinda servicio di FBO, e ta atende varios cliente di aviacion, incluyendo business aviation, mision cu cumplimento di ley, air ambulance, entrega di carga y pakete y e comunidad di aviacion priva en general. Por medio di un acuerdo di cooperacion strategico di Aruba Airport Authority N.V. cu Schiphol International, JET-TNCA ta compromete su mes cu crecemento continuo y exito den e industria di business aviation. Na aña 2024 a procesa un total di 4.369 pasahero. E mesun aña a maneha un total di 1.179 vuelo, consistiendo di vuelonan priva, escala tecnico, vuelonan di ambulance aereo, charter y operacion militar.

