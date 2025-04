Jeshua McCollum ta un hoben fotografo di 18 aña y ta yiu di Mitzy Willems y Eduard McCollum.

Su nomber artistico ta “El Blanquito” y su talento den musica e ta expresando e den su prome cancion cu ta un dembow titula “Posame”. Como cu e ta fotografo di basta modelo, e cancion ta pas p’e.

E compositor ta Dawin Altamar alias “Desordenau” hunto cu El Blanquito y Ray Everon alias “Ray on the beat”.

Jeshua “El Blanquito”, ta gradici Ray Everon “Ray on the beat” y Dawin Altamar pa brind’e e oportunidad pa saca e cantica aki. Tambe Djeshwin Winklaar pa e video y David Kock pa e potret. Pa locual ta accessories Kok Optica pa e brill nan y Maison Ryon pa e shirt zuiver. Otro location di asecorio ta The Warm Studio y Hidden nightclub. E modelonan ta Zuhe of Fresa Million Alexa Croes y su ruman Mia McCollum. Pa contacto por check su pagina social via insta of social media @elblanquito_prod. Tambe por mir’e riba youtube. Esaki no lo ta su unico cantica pero lo bin mas.