Tin hopi informacion robes ta wordo circula tocante rijkswet, entre otro ta ser bisa cu ta perde autonomia, cu ta bypass parlamento, cu no por sali f’e dje nunca mas. Aki mi ta duna e splicacion mas breve y na forma mas comprendibel posibel.
Autonomia:
E rijkswet ta fortifica un cuadro di responsabilidad pa garantisa maneho financiero prudente. Con e fondonan ta wordo uza, ta keda e decision autonomo di pais. Entre otro e ta stipula cu pais no por gasta mas cu su ingreso – specialmente no na e nivel actual di debe nacional.
Debe Nacional y Reduccion di Interes:
E Bestuurlijk Akkoord firma pa gobierno MEP-RAIZ na 2024 a acorda cu lo introduci un rijkswet – esaki a conduci na un tasa di interes temporario di 5.1% riba e debe di COVID di Afl. 916 miyon (nivel actual ta poco menos). Aruba a faya di entrega e concepto di rijkswet na Tweede Kamer prome cu 1 di mei 2025, cual a conduci na e subida te 6.9%. Esaki ta mas o menos Afl. 16 miyon extra pa aña (total interes +/- Afl 63 miyon pa aña) compara cu Afl. 46 miyon pa aña na tasa anterior di 5.1% – placa cu nos tur ta paga via impuesto.
Den e Bestuurlijk Akkoord aki a acorda cu e introduccion di un rijkswet lo reduci e tasa di interes pa +/- 3.2%. Esaki lo libera mas di Afl. 30 miyon cu Aruba pa aña. Hulanda tambe a compromete pa refinancia mas di Afl. 1 biyon di otro debenan internacional na e mesun tasa abao, cu ta scapa nos pueblo hopi miyon mas. Placa cu por ser inverti den infrastructura, educacion, tecnologia y mehora costo di bida.
Beneficionan di e rijkswet ta bisto pa tur cu kier mira e realidad. E propositonan ta pa:
1) reduci nos debe mas lihe posibel
2) reduci e cantidad di pago na interes
3) inverti mas den nos pueblo
4) garantisa maneho responsabel pa futuro ni maske ken ta na mando, mientras respetando nos autonomia financiero. Ta asta inclui un ‘clausula di salida’; ora nos debe nacional baha na un nivel (%) controla, Aruba lo haya espacio mas flexibel ainda den su maneho financiero.
Pregunta ta: ken por ta contra? Esnan cu no tin beneficio y miedo di supervision!
Loke oposicion ta haciendo riba e tema di rijkswet ta un show politico. Ta ‘target’ parti di pueblo, e.o. e generacion mas grandi, cu tin un rechazo historico contra tur loke tin di haber cu control di – antes Antiyas – y awo Hulanda. Nan ta troce e berdad pa toca emocion y fomenta rabia. Pero esey no ta liderazgo – esey ta manipulacion!
Como hoben mi kier un garantia di maneho responsabel – ni maske ken ta na mando! Autonomia den pasado a yuda Aruba crece, berdad. Pero tambe a duna espacio pa maneho iresponsabel, faboritismo, y gasto sin control desde 1986. Esaki ta e historia di circulo viscioso cu nos no por core f’e dje.
Pueblo merece un debate honesto, no un campaña di teror politico. No ban troce e berdad pa fomenta rabia puro pa probecho politico. Ban discuti e clausulanan, e bentaha y desbentahanan na un manera responsabel pa logra e miho producto posibel. Abo merece miho. Nos yiu y nietonan merece miho!