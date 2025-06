Nos kier tuma e momento aki pa duna claridad riba e situacion lamentabel cu a surgi den publico entre Jeon y KJ74 Entertainment, di Kenley Jansen.

Na inicio di aña 2025, a yega un acuerdo entre Jeon y KJ74 pa un total di 10 show: 5 na Corsou y 5 na Hulanda (exclusivo). E termino di e contract tabata hopi cla: un 50% deposito pa cada pais, cu e resto pa paga prome cu cada show.

KJ74 a paga e 50% pa e shownan na Corsou, pero a pidi pa pospone e pago di e shownan na Hulanda, prome pa un luna, despues varios bes pa mas tempo. Basa riba e confiansa y e relacion profesional cu ya tabata existi, Jeon a mustra flexibilidad durante varios luna.

Despues di cinco luna sin pago y sin por tuma otro show exclusivo pa Hulanda, Jeon a indica cu esaki no tabata husto pa su carrera y a tuma e desicion pa retira su compromiso pa e shownan na Hulanda.

Lamentablemente, esaki a crea tension den e relacion cu KJ74. Ta compronde cu Kenley Jansen tambe a sinti su mes molestia, pero e realidad ta cu tabata existi un acuerdo y e no a cumpli cu e termino acorda.

Kier sigui cu comportacion respetuoso pa tur partido envolvi, pero tambe ta importante pa tin claridad riba e situacion. Jeon ta gradici pa e colaboracion cu KJ74 y ta desea pa mantene e respet mutuo, tur ora cu ta posibel.

Na final, Jeon no ta kere den violencia y semper y cuando a boga pa uni e islanan door di musica. Ta pidi pa tur hende keda trankil y na paz cu otro.

“Nos ta crea musica. No enemistad”. Un biaha mas, ta pidi disculpa na tur fanatico si e situacion aki por a causa un impasse durante e ultimo dianan.

Elite Empire & Arvani Music