Jenny Martijn: Hopi hende mes a subi lama pa busca mi casa “Pau”

For di diasabra anochi sra Jenny casa di “Pau” Martijn un piscado local conoci pa hopi hende a keda notifica cu su casa ta perdi unda e no a regresa bek na su boto. For di e dia ey te cu dialuna atardi e ta siguiendo e desaroyo aki y hayando update di botonan cu a subi lama pa yuda busca. Diadomingo mes Sra Jenny a subi lama pa bay na Baho unda el a keda baha ultimo pa tira pisca. Coriente di lama ta fuerte e dianan aki y ta sospecha cu e lo ta otro parti riba lama cu porta hende no ta wak e debi cu lama ta grandi ey fo. Sra Jenny ta gradici tur hende local, e piscadonan Venezolano y Colombiano biba na Aruba y tambe e contactonan cu tin afo cu ta yudando cu e buskeda aki riba lama grandi.

