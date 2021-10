Jenny cu ta un cliente di Favi ta expresa cu un garoti ta hopi importante pa un persona cu problema cu bista. 2 aña pasa Jenny a realisa un operacion di wowo. A puntra Jenny si ta sinti cu persona nan na Aruba ta respeta hende cu limitacion di bista, y Jenny a menciona algun persona si y otro no. Ta pidi pa e pueblo coopera cu un persona visualmente limita pa asina por facilita nan bida pasobra ya nan tin suficiente problema caba. si bo tin limitacion di wowo bishita e fundacion FAVI pa asina bo por ricibi ayudo nan necesario pa cu limitacion di wowo.



FAVI ta expresa cu dia 15 di october nan lo bay enfoca riba e uzo di garoti! E idea ta pa yuda y guia persona nan visualmente incapacita. FAVI su desea ta pa yuda nan bira mas independiente cu ta posibel y ta pidi cooperacion general di nos comunidad. Tambe FAVI ta expresa cu e infrastructura engeneral ta mehorando pa e persona nan Visualmente Incapacita pero tin hopi mas pa bay.

Un persona cu no ta mira no sa unsa un zebra pad ta. Ora un persona cu no por mira, pa e crusa caminda e lo lanta e garoti asina e conductor por sa cu e persona kier crusa caminda. No ta importa si e ta riba un zebrapad of no.

Comments

comments