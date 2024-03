Aruba Taekwondo Bond (ARTBO) ta hopi contento di anuncia e prestacion excepcional di Jenniffer Baez na e prestigioso Taekwondo Canada Open 2024, cu a tuma lugar na Vancouver, Canada dia 8 di februari 2024.



Baez, representando Aruba cu orguyo, a logra un medaya di plata mas cu mereci den categoria di Poomsae Reconoci Individual Femenino bou di 40 aña. E exito aki ta mas impresionante ainda debi na e nivel halto di e competencia, cu tabata un evento di Ranking G2 cu participacion di atletanan di Brasil, Mexico, Puerto Rico, USA, Canada y Aruba.Baez a demostra un talento y determinacion excepcional durante henter e campeonato, avanzando pa cuatro ronda pa yega te na final. Den un competencia contra competidornan fuerte, el a logra e siguiente puntonan:Round Uno: Mexico vs. Aruba (7.366 punto | 7.616 punto)Round Dos: Puerto Rico vs. Aruba (7.649 punto | 7.882 punto)Round Tres: Aruba vs. Brazil (8.466 punto | 8.383 punto)Round Cuatro: USA vs. Aruba (8.799 punto | 8.499 punto)

ARTBO ta extende su felicitacion di curason na Jenniffer Baez pa su exito remarcabel na e Taekwondo Canada Open 2024. Su dedicacion, talento y deportividad ta un berdadero inspiracion pa atletanan den desaroyo na Aruba y pa otro paisnan. Nos ta warda cu ansiedad pa su exito continuo den futuro!