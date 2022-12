E siguidor nan di Jennifer Lopez ya tabata tin un sospecho cu tabata tin algo na caminda; algo totalmente diferente di loke ya ta conoci pa JLo. Algun ora prome cu e aniversario number 20 di “This is Me… Then”, e cantante a kita tur contenido ariba su instagram. Asina a pasa cu e siguidor nan a sospecha cu algo nobo ta na caminda.

JLo a duna di conoce un version nobo di e album anterior y a anuncia cu e album nobo por wordo considera como un continuacion di esun anterior.

E produccion nobo yama “This is Me… Now”. E ta content y tema nan completamente nobo y e lo wordo lansa oficialmente na 2023.

E disco aki lo basa su mes ariba un biahe emocional, spiritual y psicologico cu JLo a emprende den e ultimo 20 aña nan.

E ta un proyecto emocional y honesto, hopi diferente di loke antes por a wordo produci. JLo ta skirbi y canta tocante di su bida y e experencia nan cu e la biba. Den 2023 nos lo conoce mas detaye di e lansamento di e album nobo di JLo “This is me …. Now”.