Jennifer Arends-Reyes(AVP): “Na 2017 gobierno di AVP a logra aloca 13 miyon Euro pa Universidad di Aruba

Segun Sra. Arends-Reyes e por a tuma nota di un comunicado caminda cu partido Mep ta elogia cu nan Minister di Finanza lo ta biahando pa Tahiti na Polynesia Frances pa busca 13 miyon pa Aruba den un reunion na Tahiti organisa pa OCTA cu ta Association of the overseas countries and Territories of the European union. Ta bon pa aclaria cu na juni 2017 caba a firma un acuerdo di cooperacion pa 5 aña caminda cu Universidad di Aruba lo ricibi 13 miyon Euro pa set up e Green Faculty na Universidad di Aruba. Locual Minister Maduro como segundo suplente di Minister president a bay atende basicamente ta participa na decisionnan haci caba den pasado. Pa yega na fondonan di desaroyo Europeo no ta facil y ta tarda diferente aña pa por yega na un proyecto concreto y esaki a pasa cu Aruba te cu na 2017 a concretisa. Universidad di Aruba hunto cu Universidad di KU- Leuven a bay di acuerdo pa bira partner pa asina realisa e Green Faculty cu lo ofrece e programa academico pa research y duna les den Ciencia, Tecnologia, Ingenieria y Matematica e asina yama STEM bachelor program cu bista ariba ampliacion. Locual ta importante ta pa e keda mantene e bon lasonan cu Union Europeo y pa logra e metanan cu a propone cu e programa aki. Banda di e STEM program lo ta importante pa sigui enfoca ariba Arte tambe cu no mester pone un banda, ta ser comproba cu STEM, innovacion y arte ta complementa otro y ta bay man den man cu otro. Ta lamenta cu diferente cooperacionnan internacional manera cu tawatin cu Rietveld Academy a stop. Lasonan internacional y cooperacionnan na beneficio di nos studiantenan ta di suma importancia. E Erasmus plus program cu ta keda riba agenda cu ta un exchange program pa nos studiantenan di Aruba tambe ta oportunidadnan unico cu ta cu ayudo di desaroyo Europeo ta haci’e posibel y cu asina e programa aki tin mas oportunidad pa explora. Ta net un bon momento tambe pa motiva nos na Aruba pa inscribi pa vota pa un representante den Parlamento Europeo cu lo por trece ideanan na beneficio di Aruba Sra. Arends-Reyes ta termina bisando.

