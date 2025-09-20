Den marco di celebracion di parti di Aruba Tourism Authority di Dia Mundial di Turismo 2025 diabierna mainta, lider di fraccion di AVP y president di Comision di Turismo den Parlamento di Aruba, Jennifer Arends-Reyes, tambe tin un palabra di estimulo y reflexion na henter comunidad y sector turistico di nos pais. E fecha oficial mes ta diasabra 27 di september y e tema riba cual ta enfoca e aña’ki ta: ‘Turismo y Transformacion Sostenibel’,
Segun Arends-Reyes, e tema pa e aña aki ta pone enfoke riba papel di turismo como un catalisado di cambio positivo social y economico, caminda sostenibilidad, resiliencia y igualdad den desaroyo ta tuma un lugar central. “E wes’i lomba di nos turismo ta semper nos hendenan.”
“Tur cambio sostenibel y tur transformacion regenerativo ta cuminsa den e manera cu nos ta trata y balora nos mes y nos comunidad. Aruba ta un pais cu un sector turistico cu ta depende hopi di e atencion, pasion y dedicacion di tur persona cu ta traha den dje,” e parlamentario a expresa.
Como president di Comision di Turismo, Arends-Reyes a destaca cu fraccion di AVP ta para tras di e transicion na un modelo di turismo regenerativo, un turismo cu no solamente ta proteha e medio ambiente, pero cu tambe ta duna bek pa comunidad y ta amplia e beneficionan pa tur hende. “Nos tur por sirbi como ehempel den Caribe ora nos pone nos pueblo y sostenibilidad como centro di nos strategia,” e ta enfatisa.
Arends-Reyes ta felicita henter e comunidad Arubiano, y particularmente tur persona y organisacion cu ta forma parti di sector turistico: “For di awe caba mi kier duna un pabien special na tur un cu ta contribui den tur forma – for di nos tour guide, housekeeping, koki, te henter e profesionalnan di mercadeo, inversion y maneho – cada un ta pone su granito di arena pa tene Aruba riba mapa mundial. Sin boso, nos destinacion no ta unico.”
E lider di fraccion a termina cu un apelacion pa sigui pone e hende y e comunidad den centro di turismo Arubiano: “Turismo ta mas cu hotel y beach. Ta un relacion di respet y ekilibrio entre pueblo, medio ambiente y huesped. Laga nos sigui traha pa un Aruba sostenibel, resiliente y husto, caminda turismo ta contribui den manera positivo na nos futuro como pueblo.”