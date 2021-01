Jennifer Arends-Reyes: Kico ta e plan di gobierno despues cu Hulanda stop e ayudo financiero

Segun sra Arends-Reyes, Aruba ta dependiendo pa casi un aña directamentamente di fondonan di Hulanda pa entre otro loonsubsidie, sosten financiero y di emergencia pa ayudo di pakete di cuminda. Aruba ta pasando den momentonan sumamente duro caminda cu tur dia negoshinan ta sera nan porta, personan ta ser manda cas of ta reduciendo dianan di trabou. Gobierno a anuncia cu lo prolonga Fase te na Maart cu pa luna ta basta miyon y a anuncia cu lo desea di introduci un WW-uitkering, cu si copy-paste e ley aki e lo nifica cu e mester bira un fondo cu tur cu si tin trabou lo mester contribui na dj’e. Locual cu ta spera pais Aruba gran parti ta den acuerdonan cu gobierno a yega na dj’e cu Hulanda den e ‘landspakket’ y tambe cu a presenta den e temporada pre-covid den varios relato di entre otro doorlichting cu a presenta na Hulanda. Awor cu Hulanda ta exihiendo continua reduci salarionan, reduci cantidad di personal publico, bin cu un impuesto estilo VAT of BTW na un % halto, sondea e posibilidad di dolarisacion y aumento di edad di pensioen na 67 aña of reduci e suma di pensioen, ta decisionan cu pronto lo mester bai tuma pa motibo cu tempo ta pasa sumamente liher y e entidad COHO ta yegando pa establece na Aruba y ta bai mantene na ‘afspraak is afspraak’ sin tene cuenta of compasion cu pueblo.

Locual tin riba papel hopi biaha den practica ta diferente, e ta crea situacionan inaceptabel despues di tanto recorte. Cu gobierno no a involucra e stakeholders na 2018 ora e presenta su planan na Hulanda awor ta sali e pueblo di malo pa motibo cu e propsicionan ta bai den ehecucion ‘a la fuerza’ y gobierno na su turno ta tire riba Hulanda ora cu ehecuta e rapportnan presenta. Pueblo kier sa kiko ta gobierno su plan despues di Maart cu mas di 20 mil persona dependiendo di Fase? Con lo hasi cu esnan cu no por bai over na bijstand si tin permiso y no paspoort of si ta cai bou di ZZP ‘zelfstandig zonder personeel’. Sr. Knops a indica bisando cu e ayudo financiero di emergencia pa entre otro cuminda tambe no ta indifini pero cu Aruba mes tin cu wak con lo continua di brinda e ayudo aki dentro di algun luna, tambe tuma over e subsidionan di salario.

Cu cambionan drastico den e panorama internacional y cada biaha rekisitonan di entrada pa pais ta wordo ahusta, Turismo cu ta nos driver principal di nos economia ta keda sufri enormemente. Aruba den un pleno tercer ola di casonan di covid cu ta na un positivity-rate casi similar cu di Hulanda no ta yuda tampoco. Entrada nan pa 2020 a yega te na un extremo di 60% menos di locual cu a calcula pa motibo di pandemia. Awor cu 2021 a habri cu varios presion di influencia externo Aruba ta haña su mes confronta cu cancelacionan na gran escala y un Turismo cu ta fluctua masha hopi mes, di siman pa siman y luna pa luna te cu ta yega na un 8% te 20% di ocupacion na algun hotel na e momentonan aki. Ta premira cu esaki lo keda fluctua vooral e prome cuartal di aña of te ora cu e vacunacionan masal na nivel internacional y local yega na un percentahe considerabel di e poblacion di paisnan. E aña 2021 aki ta marca su mes tambe como un aña electoral pa Aruba pero lo ta inhusto pa e gobierno actual keda keto mientrastanto tempo ta pasa y ta exihencia so Aruba ta keda cune pa cumpli cu podernan ancra den Rijkswet cu ta pasa riba cabes di Parlamento. Y esaki pa un periodo di 7 aña of tanten Hulanda ta haña necesario. Mientras cu trahadornan fuera di entrega parti di nan salario, tin gruponan cu no ta wordo paga debidamente entre otro door di gobierno mes pues e poder di compra practicamente ta keda abou. Banco y huurdonan dia bieuw a stop di duna plazo siendo cu e situacion no a normalisa. E trahadornan y pueblo kier mas claridad ariba kiko ta e proximo paso despues di a entrega salario? Mas impuesto? Den ki forma? Y kiko ta e calculacionan cu gobierno ta hasiendo na e momentonan aki cu lo ta necesario pa por cubri su gastonan cu no ta baha sino mas bien aumenta. E deficit caba pa 2020 a surpasa 170 te yega na 520 miyon kiermen, ‘regeren is vooruitzien’ y gobierno tin un responsabilidad pa cu pueblo pa presenta kiko ta e scenarionan pa aki algun luna, ora cu manera anuncia pa e secretario general encarga cu relacionan di reino, nos lo mester para obligatoriamente riba propio forsa. Y si den caso cu ta premira cu Aruba no por carga e peso aki, lo minimo cu gobierno lo por hasi ta pa cuminsa avisa Hulanda cu tin cambio di plan den locual cu a wordo firma pe of wak si tin espacio pa oido pa e consecuencianan drastico pa nos pueblo.

