Durante e sesion di apertura di e Interparlamentair Koninkrijksoverleg (IPKO) na Hulanda, presidente di comision di Asuntonan di reino y asuntonan exterior y lider di fraccion AVP, Jennifer Arends-Reyes, a hiba palabra pa comparti e mensahe cu: dialogo den Reino mester sigui concentra riba cooperacion, igualdad, y bienestar di tur ciudadano.

Den su discurso, Arends-Reyes a recorda cu e cambio constante na mundo ta presenta hopi reto, y precisamente p’esey, e cuater paisnan den Reino mester sigui traha hunto riba base di confianza y respet. “Coalicionnan ta cambia, eleccionnan ta trece otro dinamica, pero nos fundeshi mester keda fuerte: nos parlamento, nos responsabilidad comparti y nos vision pa futuro,” segun Arends-Reyes.

Un tema central den su discurso tabata educacion. El a enfatisa cu educacion integral ta yega door di crecimiento personal y progreso colectivo. Aruba ta pone enfoke riba miho conexion entre educacion y mercado laboral, promove formacion tecnico y tecnologico, y elimina obstaculonan financiero pa studiantenan.

Na mesun momento, el a bisa cu mester tin atencion special pa igualdad di oportunidad pa hobennan di Caribe na Hulanda, cu hopi bes ta den desbentaha pa loke ta seguro di salud, vivienda y financiamiento di estudio.

Arends-Reyes tambe a pone enfoke riba e reto global cu ta toca tur pais: cambio climatico, migracion, inflacion y presion geopolitico. “E pueblo Arubano tin boluntad y adaptabilidad pa enfrenta nan, si nos como politico crea e condicionnan necesario,” el a expresa.

Referente na futuro economico, el a subraya cu Aruba mester sigui diversifica y traha pa sostenibilidad, sin perde di bista turismo como pilar principal. Pero e sostenibilidad mester bay hunto cu conocemento comparti, mecanismo di financiamiento husto y bon gobernacion.

Arends-Reyes a conclui cu un yamada pa hunto pone bienestar di ciudadano central. “Cooperacion no ta un signo di debilidad, pero mas bien e forsa mas grandi cu nos tin den Reino,” el a afirma.