Jennifer Arends Reyes: Hende muher den posicion di Liderazgo: logrando un futuro di igualdad den un mundo cu covid-19

Den cuadro di dia internacional di hende muher Parlamentario sra Jennifer Arends-Reyes a hiba un discurso special dedica na nos sernan femenino. Segun sra Arends-Reyes tin diferente tipo di Liderazgo por ehempel lidernan den comunidad y liderazgo den trabou. Nos hende muhernan en especial hopi biaha ta lidernan sin cu nan mes ta considera nan mes un. Cada logro cu un hende muher logra di reta ora cu tur hende tawata bise no, bo no lo logr’e nunca.. ta un logro pa tur ser femenino. Hopi biaha ora cu un hende muher logra surpasa un reto, nan ta felicit’e sin sa cu tras di e logro tawatin ‘blood, sweat and tears’.. Tras di cada logro tin un lucha y sacrificio y esaki ta netamente locual cu nos ta celebrando awe. E lucha y logro di hopi di esnan prome cu nos. Cu awe nos hende muhernan por vota, subi un lista politico, tin un trabou cu antes tawata designa pa hende hombernan so, ora cu no tawata mag di traha y ta casa. E voz di hende muher di awe a desaroya y no ta e mesun di añanan atras. Awendia hende muher ta boga y exihi pa mas igualdad, e ta exihi pa e ta mas e norma y menos un excepcion, lucha pa yega na un puesto caminda cu nan ta na mesa y tin algo di bisa y principalmente caminda cu nan por hasi un diferencia. Desde cu nos mundo a conoce e pandemia aki, tur cos ta riba su cabes, nos normal cu nos tawata conose mester a ser adapta pa un otro. Aunque cu e pandemia aki a trece mas inquietud y incertidumbre cun’e nos no mag bandona e lucha pa desea y realisa un Aruba mihor, un Aruba cu merece di prospera back. Caminda cu portanan ta habri y oportunidadnan pa un y tur ta bolbe back. Pesey ta importante pa bin huntu pa comparti, pa reconose, pa haña inspiracion di otro y asina pa huntu banda di otro, no dilanti ni patras, schouder cu schouder nos por logra reconose un Aruba dushi tera back sra Arends-Reyes ta termina bisando.

