Parlamentario Jennifer Arends-Reyes kier a expresa su gran aprecio pa e organisacion di Aruba Tourism Authority y partnernan cu a haci di e festival gastronomico Autentico un exito rotundo. E evento aki cu a tuma luga den e fin di siman tra’i lomba, a demostra di ta hopi mas cu solamente un festival di cuminda; e ta un manifestacion di nos identidad nacional, y exposicion di talento local cu den transcurso di dos dia tanto local como huespednan ta goza di un ambiente cu entretenimento local y historia.

Aruba ta conoci mundialmente pa su playa y turismo, pero nos gastronomia ta un tesoro cu mester bin mas biaha na luz principal. Durante e festival, nos ta mira chefnan, cushina local, studiantenan y emprendedornan culinario realsa e rikeza di nos cuminda: di cuminda di lama fresco, stoba, funchi, pan boyo, te e uzo creativo di ingredientenan autoctono. Esaki ta cultura bibo riba un tayo.

Arends-Reyes, como presidente di e comision di turismo di Parlamento di Aruba, ta kere cu eventonan manera Autentico por yega na bira un pilar den nos strategia di turismo. E tin un balor cu ta atrae hende cu ta busca experencianan real y sostenibel. “Ta atrae huespednan cu ta aprecia nos cuminda autentico, nos historia, y cu ta forma un diversificacion economico den e cuadro grandi di mercadonan niche pa Aruba,” asina e parlamentario a culimina bisando.