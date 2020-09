Jennifer Arends- Reyes: Economia mester sigui draai pero mester contene e casonan di covid na Aruba y tene cuenta cu e capacidad di hospital

Diamars tabatin apertura di aña parlamentario nobo.

Aunke esaki a tuma luga cu presencia di menos invitado, e fraccionnan tabata debidamente representa, entre otro AVP. Parlamentario Jennifer Arends Reyes a scucha e discurso y a concentra riba loke

Gobernador Alfonso Boekhoudt a trece dilanti. P’e tabata importante entre otro e aspecto di Enseñansa. E Tabata pendiente di kico Gobierno lo concentra riba dje, mirando cu e pandemia di coronavirus a trece un dinamica nobo pa loke ta Enseñansa riba nos isla.

Por ehempel scol a habri, sinembargo tin diferente punto cu mester atende y sigui monitor nan di cerca. P’e Parlamentario ta importante con ta atende cu e aspecto di salubridad na scolnan y con ta bay atende cu situacionnan den futuro. E aspecto of e rol cu tecnologia ta hunga den e sistema nobo di Enseñansa, cu ta exigi cu e casnan ta debidamente ekipa cu e tecnologia moderno pa e muchanan por participa den e modalidad nobo di Enseñansa.

Esaki ta un preocupacion cu el a sinti cerca hopi mayor. Si e muchanan kier sigui Enseñansa for di distancia, no ta sinti cu nan ta completamente prepara. Y esakinan ta hustamente puntonan cu AVP lo sigui monitorea den e aña parlamentario nobo. “Ta importante tambe con Salubridad Publico ta atende cu e crisis, e pandemia aki. Mas ainda cu frontera ta habri y no sa of premira con hopi e casonan lo crece y con prepara Aruba ta pa atende cu un situacion di mas caso serio cu ta exigi pa interna hende den hospital.

Aruba su economia mester sigui draai, turistanan mester sigui yega, pero mester tene cuenta cu e capacidad di Aruba su hospital, y cuida principalmente nos grandinan,” Parlamentario Jennifer Arends -Reyes a declara.

