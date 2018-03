Jennifer Arends- Reyes (AVP): “Un aumento drastico den impuesto acumulativo, no ta e alternativa cu a priminti pueblo”

Segun Sra. Arends-Reyes e anuncio oficial di e aumento di impuesto te na 6% cu en realidad ta un 12% pa e consumidor a laga hopi famia den incertidumbre di con nan lo absorba e aumento aki. Ta lamenta cu a scoge e caminda aki di aumenta impuesto pa e pueblo y no a trece otro alternativa of implementa e reforma fiscal hunto cu e introduccion di e aumento di impuesto simultaneamente. E gobierno nobo a campaña cu nan a studia e materia y situacion financiero di Aruba pa añanan largo y tawata convenci y a garantisa pueblo votado cu lo bin cu alternativa y no medida. Pa añanan largo sector comercial tawata keha di costonan halto di operacion y awor cu e costonan lo subi mas, nan a keda den shock y keda keto. Hecho ta cu algun negoshi chikito lo mester cera pa motibo cu e prijs di producto no lo bira atractivo ni pa nan ni pa e consumidor of lo bay na kita mama y tata di famia for di trabou pa corta gasto. Locual ta e 1,5% cu ta cobra extra pa PPP ta hopi mas cu ta necesario pa paga e costo pa aña cu tin cu paga e proyectonan cu ta inclui mantencion den e prijs. Y fuera di esey Pais Aruba a cuminsa paga algun PPP nobo caba den diferente presupuesto cu si a cumpli cu e norma. Tempo cu AVP a drenta gobernacion tambe e la hañe ta paga proyectonan di PPP di tempo di MEP pero na final di dia ta proyectonan cu ta pa Aruba, mescos cu Hospitaal y otro proyectonan di Infrastructura. Y e otro 1% extra pa BAZV no tawata necesario tampoco of gobierno nobo no kier duna landsbijdrage mas na AZV. E forma cu a bisa cu ta introduci e medida temporal estilo fundraising y despues kit’e no ta convence e pueblo. E ta crea un clima di inversion basa ariba insiguridad cu a priminti cu lo introduci un medida despues kit’e of introduci otro cos. E plan presenta pa e gobierno nobo di MEP-POR-RED tawata hopi ‘ad hoc’ pa tene Hulanda un rato contento siendo cu a tira tur e carga ariba pueblo siendo cu gobierno su gastonan si a subi. Lo tawata miho pa explora otro alternativa mirando cu di e 300 miyon cu ta uza pa hustifica e aumento, mas cu 75% di e suma aki ta tur aña falta. Miho nan a sinta na mesa pa papia, corta den presupuestonan y negosha prome cu a tuma e ruta mas doloroso pa pueblo, Sra. Arends-Reyes ta termina bisando.

