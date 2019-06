Jennifer Arends-Reyes (AVP): Parlamento a pidi Minister specificamente pa warda cu su plannan tocante e.o Traimerdia

Segun Parlamentario Arends-Reyes fraccion di AVP a pidi un reunion publico cu Minister di Enseñansa mas cu un siman pasa. Despues a manda un rappel pa wak si toch lo por a yama un reunion publico prome cu e Parlamentarionan sali pa Hulanda. Na ultimo ora fraccion di Mep a pidi pa un encuentro dus un bijeenkomst. Den un bijeenkomst of encuentro e Parlamentarionan no por entrega un mocion pa instrui Minister algo.

Awor den un encuentro e ultimo palabra ta keda na Minister. Mitar di e reunion a wordo transmiti na television y radio y despues a continua cu e reunion pero esunnan cu tawata presente so por a sigui e contestacion di Minister. Sra Arends-Reyes a hasi diferente pregunta na Minister y a aplaudi e hecho cu diferente grupo a tuma e curashi y sali na vanguardia di nos muchanan y tambe nan trabou diario. A puntra Minister si e carta fecha 22 di november 2018 di DPS na Bureau Traimerdia lo wordo ingetrokken pa pone un paro na locual ta e decisionnan cu Minister a tuma pa corta den e oranan di e centrum leiders. Den e mesun carta aki ta bisa literalmente pa maestronan cu ta trahando na skolnan di Traimerdia cuminsa busca un otro actividad banda di nan trabou y no conta riba Traimerdia. Y tambe den e carta fecha di 22 di november ta papia dia ‘budgetaire realiteit’ y ‘schaarste’ y a puntra Minister si ta berdad ta cortando pisa den e cartera di Enseñansa. Tambe a puntra Minister si por duna un lista di e skolnan cu lo muda pa schooljaar 2019-2020. E thema di mudamento ta uno cu ta causando hopi incertidumbre den Enseñansa, e falta di informacion tocante e topico aki.

Tambe a puntra Minister si ta berdad cu Colegio San Nicolas no lo conose VWO mas pa otro aña escolar. Y si por a duna un update tocante MDC pero Minister a scohe pa contesta solamente cu e gruponan cu ta manifestando tin nan derecho y sra Arends-Reyes ta spera esaki ta conta pa e grupo di MDC tambe y cu Colegio San Nicolas no lo conose VWO mas pa motibo cu Mon Plaisir lo bin cu un HAVO/VWO school, un argumento masha fofo pa esaki. Fuera di e contestanan aki no a ricibi mas informacion otro cu e Minister kier sigui cu su cambionan. Manera por ehempel cu esnan di SPO Santa Cruz no lo muda pero no lo ricibi mas mucha tampoco, kiermen a sera e skol toch. Un reunion cu a laga un sabor masha amargo pa tur presente.

Parlamento a pidi Minister pa pone su planan ‘on hold’ y awor Minister kier hunga wega cu esaki y bisa den un entrevista cu e no sa specificamente kiko e mester pone on hold. Fraccion di AVP tawata hopi specifico y concreto den kiko mester pone on hold y a entrega un peticion oficial na Minister pa para su planan tocante Traimerdia, MDC, SPO y mudamento di SPPF. No ta husto cu net den un vispera di un clausura di aña escolar caminda maestronan mester trankilidad, no por haña esaki di parti di gobierno. Spera cu Minister por recapacita y pone su planan on hold pa cu Traimerdia, MDC, SPO y mudamento di Skol Paso pa Futuro conforme e deseo di Parlamento.

