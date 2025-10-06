Diadomingo ultimo, 5 di october a celebra Dia Mundial di Maestro; momento pa gradici tur maestro cu ta contribui den progreso di enseñansa. Alabes un momento pa reflexiona riba e impacto profundo cu maestronan tin riba e formacion di e futuro generacion. Aruba no ta diferente. E rol di e maestro ta vital den comunidad—nan ta mas cu un fuente di enseñansa, nan ta guia, inspiracion y sosten pa hobennan cu ta crece den un mundo dinamico.
Tema pa e aña aki, “E maestronan cu nos mester: pa e educacion cu nos kier,” ta pone enfasis riba e necesidad di sosten pa maestronan den tur aspecto— motivacion, profesional y personal. Den un epoca cu retonan ta grandi, desde tecnologia te problemanan social, nos maestronan mester tur e apoyo pa por sigui motiva y inspira nos muchanan y studiantenan.
“Aruba mester pone enfoke riba desaroyo continuo di docentenan via formacion den servicio y traha riba mehora e bienestar di e profesion. Promove un ambiente laboral cu ta stimula y ta husto pa tur grupo di maestro, ta fundamental pa retene y sostene nos maestronan,” Sra. Arends-Reyes ta termina bisando.