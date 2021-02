Jennifer Arends-Reyes (AVP) Ken lo mester compensa e situacion den Enseñansa cu a empeora durante e pandemia y recorte di 25 miyon?

Segun sra Arends-Reyes siman cu a pasa atrobe tawatin varios grupo cu a tuma curashi y trece nan preocupacionan den Enseñansa dilanti den medionan di comunicacion. Atrobe nos por a tuma nota cu na scolnan avansa den caso aki EPI, e docentenan no ta wordo paga debidamente, ni na tempo y si nan vocifera e hecho aki, ta nan ta e culpabel y ta bai den accion innecesario segun e Minister a laga sa. Hecho ta cu trabou den Enseñansa ta exihi hopi dedicacion, y ni maske con hopi bo stima e profesion, fin di luna bo no por paga bo gastonan cu stimacion y voluntarismo. Un otro grupo cu ta biniendo dilanti cu ta sinti cu nan pan di cada dia ta na peliger ta e grupo di personal di limpiesa na scolnan. Minister ta keda tira culpa riba un vonnis siendo cu e ‘de facto’ta cu e a dicidi y ta di opinion cu e personal di limpiesa no merece di wordo paga tanto ni tampoco mester ricibi ningun beneficio. E tabata den su man como mandatario pa duna su contenido y continuacion na e reconocimento di e trahadornan, pero su pensamento tawata diferente. Siendo cu e personal ta poco pa tur e trabou cu tin na e scolnan. Si tawata just bisa di antemano cu kier reduci personal cu ta cai bou payroll di Enseñansa lo mester a bisa esey, aunque ta bezig ta maneha a base di cifra y no a base di acuerdonan laboral y reconocimento pa e trabou. Baaicamente ta acusa tur hende menos gobierno mes y baha subsidio di awor caba sin cu e doorlichting/audit cu mester bin ainda bou opdracht di COHO a mustra esey. Ademas sin tene consideracion con a yega pa e personal di limpiesa aki a yega na nan salario door di dialogo y intermediacion sindical y awor unilateralmente mey mey di un pandemia pone un grupo di 90 persona, hopi biaha mamanan soltera den un situacion di desventaha. E impasse ta bai yega un punto cu na final un grupo tin cu bai paga pa e decision aki, sea ta pueblo mes cu aumento drastico den prijs pa muchanan por bai scol of un subsidio di gobierno cu tambe ta fondonan di pueblo ora cu retiro cuminsa cai. Locual cu e mandatario a ‘spaar’ di fondonan di Enseñansa lo mester sali toch di pueblo di un of otro manera pa por salbaguardia e calidad y hygiena pa muchanan y maestronan. Tambe Parlamento a ricibi un carta di Scol paso pa futuro y Emmaschool cu ta pidi atencion di Parlamento y gobierno pa motibo cu e fusering no ta bayendo mucho bon. Tin hopi pregunta ainda cu e maestronan ta desea pa wordo delibera riba nan. No despues cu e la pasa caba sino awor cu tur cos ta den planning ainda. Tambe tin pregunta ariba e edificio di Scol Paso pa Futuro na Irausquinplein si Reina Beatrix lo hañe? Of nan lo muda pa nan edificio original cu ta parce tambe ta den renobacion.

Ken lo mester compensa e situacion den Enseñansa cu a empeora durante e pandemia y recorte di 25 miyon?

Oranjestad: segun sra Arends-Reyes siman cu a pasa atrobe tawatin varios grupo cu a tuma curashi y trece nan preocupacionan den Enseñansa dilanti den medionan di comunicacion. Atrobe nos por a tuma nota cu na scolnan avansa den caso aki EPI, e docentenan no ta wordo paga debidamente, ni na tempo y si nan vocifera e hecho aki, ta nan ta e culpabel y ta bai den accion innecesario segun e Minister a laga sa. Hecho ta cu trabou den Enseñansa ta exihi hopi dedicacion, y ni maske con hopi bo stima e profesion, fin di luna bo no por paga bo gastonan cu stimacion y voluntarismo. Un otro grupo cu ta biniendo dilanti cu ta sinti cu nan pan di cada dia ta na peliger ta e grupo di personal di limpiesa na scolnan. Minister ta keda tira culpa riba un vonnis siendo cu e ‘de facto’ta cu e a dicidi y ta di opinion cu e personal di limpiesa no merece di wordo paga tanto ni tampoco mester ricibi ningun beneficio. E tabata den su man como mandatario pa duna su contenido y continuacion na e reconocimento di e trahadornan, pero su pensamento tawata diferente. Siendo cu e personal ta poco pa tur e trabou cu tin na e scolnan. Si tawata just bisa di antemano cu kier reduci personal cu ta cai bou payroll di Enseñansa lo mester a bisa esey, aunque ta bezig ta maneha a base di cifra y no a base di acuerdonan laboral y reconocimento pa e trabou. Baaicamente ta acusa tur hende menos gobierno mes y baha subsidio di awor caba sin cu e doorlichting/audit cu mester bin ainda bou opdracht di COHO a mustra esey. Ademas sin tene consideracion con a yega pa e personal di limpiesa aki a yega na nan salario door di dialogo y intermediacion sindical y awor unilateralmente mey mey di un pandemia pone un grupo di 90 persona, hopi biaha mamanan soltera den un situacion di desventaha. E impasse ta bai yega un punto cu na final un grupo tin cu bai paga pa e decision aki, sea ta pueblo mes cu aumento drastico den prijs pa muchanan por bai scol of un subsidio di gobierno cu tambe ta fondonan di pueblo ora cu retiro cuminsa cai. Locual cu e mandatario a ‘spaar’ di fondonan di Enseñansa lo mester sali toch di pueblo di un of otro manera pa por salbaguardia e calidad y hygiena pa muchanan y maestronan. Tambe Parlamento a ricibi un carta di Scol paso pa futuro y Emmaschool cu ta pidi atencion di Parlamento y gobierno pa motibo cu e fusering no ta bayendo mucho bon. Tin hopi pregunta ainda cu e maestronan ta desea pa wordo delibera riba nan. No despues cu e la pasa caba sino awor cu tur cos ta den planning ainda. Tambe tin pregunta ariba e edificio di Scol Paso pa Futuro na Irausquinplein si Reina Beatrix lo hañe? Of nan lo muda pa nan edificio original cu ta parce tambe ta den renobacion.

Comments

comments