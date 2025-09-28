Presidente di Comision di Asuntonan di Reino y Asuntonan Exterior na e reunion oficial di IPKO, y lider di fraccion di AVP señora Jennifer Arends-Reyes, a enfatisa importancia di e sesionnan cu a tuma lugar riba e dia dos di e encuentro. Segun Arends-Reyes, e nivel di informacion comparti y discuti ta demostra cla cu IPKO ta sigui ta un plataforma vital pa fortalece nos institucionnan parlamentario y pa amplia nos comprension di desaroyonan global y regional cu ta toca henter Reino.

E sesion riba diasabra a cuminsa cu presentacionnan tocante desaroyonan geopolitico, presenta pa Clingendael y otro expertonan. Nan a mustra manera cambio den mundo, conflictonan y dinamica internacional ta tin un impacto directo riba nos paisnan chikito den Caribe y riba stabilidad di Reino.

Despues di esaki, a sigui presentacion riba importancia di MBO pa un pais. Den contexto aki, a comparti tambe proyectonan di Reino cu ta stimula educacion y oportunidadnan pa hobennan, entre nan e Koninkrijksbeurs y e Caribbean Academic Foundation Year (CAFY), implementa door di SEA (Strategic Education Alliance). Arends-Reyes a subraya cu esaki ta un inversion esencial den futuro di nos hobennan y den progreso di Aruba mes.

Un otro punto central tabata e discusion riba 70 aña di Statuut di Reino y e diferente instrumento manera leynan di Reino. E tema aki a duna oportunidad pa refleha riba historia y pa pone na agenda pregunta importante riba funcionalidad y relevancia di e instrumento aki den epoca actual.

Finalmente, e delegacionnan a ricibi un presentacion y a tene discusionnan riba vergrijzing (embehecemento di poblacion). E realidad demografico aki ta trece reto grandi pa tur pais, specialmente den area di salud, pensioen y sostenibilidad di nos sistema social.

Arends-Reyes a conclui cu dia dos di IPKO a confirma importancia di e dialogo interparlamentario. “E intercambio di conocemento y perspectiva ta fundamental pa traha hunto na un Reino mas fuerte, cu mas comprension mutuo y cu un vision cla pa futuro,” el a afirma.