Jennifer Arends Reyes (AVP): Gobierno di Mep-Por-Red kier sigui corta mas cu 24 miyon cu tawata destina pa Aruba su Enseñansa

Segun sra Arends-Reyes mester bisa cu lamentablemente te ainda tin hopi incertidumbre den e mundo di Enseñansa y ta parce cu e trankilidad no tin fin di yega pa esnan cu ta labora den Enseñansa. Den e contestacionan entre otro pa e presupuesto supletorio y contestacionan di e preguntanan oficial ta mustra hopi claro cu ta cortando mas cu nunca den Enseñansa en total un suma indica cu a pasa riba 24 miyon florin.

Riba entre otro subsidio, drechamento di scolnan, materiaal, personal, personal di limpiesa, personal di natacion, curiculo y inversion. Hasta ta bai asina leu cu gobierno ta uza fondonan nacional di calamidad pa drecha scol segun algun contestacion, mientras cu e presupuesto di Enseñansa ta keda intocabel pa mustra con hopi por spaar di fondonan destina pa Enseñansa. Basicamente gobierno ta paga tur maestro lo minimo cu por, siendo cu nan ta traha hopi mas cu locual ta e pago, personal di limpiesa tambe ta wordo paga lo minimo, nan no lo conoce beneficio mas y ta bira dificil pa nan yega na prestamo nan na banco, personal di limpiesa di scolnan publico cu a keda cu trabou ta hañando contract di algun luna, siendo cu nan tin hopi aña den trabou, e trabou no a bira menos, ta tene nan den tension si lo renoba of no pero si exihi di nan lo maximo pa cu hygiena durante un pandemia di e magintud aki.

Mescos ta pa maestronan cu tin contract tambe ta den tension si nan lo keda cu trabou of no. Maestronan cu ta ‘volledig bevoegd’ pero cu a yega edad di pension tin cu bai cas y ta wak hopi biaha cu ta wordo reemplaza cu personan cu no necesariamente ta apto pa duna e materia. Y asina kier aumenta edad di pensioen na 67 aña pa Aruba si ni awo e personanan no ta haña mas trabou. Asina tambe maestronan specializa den coaching of interne begeleider cu ta suppose di yuda alumnonan cu mester guia ta haña cu nan tin cu bai substitui un otro maestro dilanti klas y nan tarea pa guia alumno cu mester extra ayudo mes ta keda para un banda. Scolnan special basicamente si sigui e rumbo cu ta bayendo lo keda den minoria of disparce y e muchanan cu un of otro descapacidad lo wordo incorpora den tur scol regular. E pregunta cardinal ta si e scolnan ta preparando pa esaki y si maestronan ta cla pa duna tur alumno e mesun ayudo y sosten den un ‘setting’ asina.

Kiko lo pasa cu tur e maestronan cu a studia especificamente pa Enseñansa special? Tambe Parlamento por a tuma nota di un carta di cabesantenan di scolnan publico sumamente preocupa cu e desaroyonan den e maneho di Minister pa cu scol publico. Minister a indica cu pronto no lo tin scol publico manera cu Aruba semper a conoce pero lo bira un entidad semi-gubernamental. Esaki en contra di e posicion di Parlamento ariba e topico aki. E posicion huridico di cada maestro di scolnan publico lo mester wordo adapta de acuerdo cu e cambionan cu ta den pleno ehecucion. E motibo principal cu e Minister a yega di duna ta cu lo kier saca tur forma di posibel vinculo di influencia di politica di Enseñansa pero ta nota cu tur e personan clave ta sea miembro di e partido di e Minister of ta traha bou di un departamento resortando bou di e Ministerio. E cabesantenan a yega asina leu di pidi oido na Prome Minister pa intermedia pero tur biaha tawata sin resultado. Maestronan tin hopi miedo di represaya y sa cu esun cu sali cu nan punto di bista lo ser publicamente exponi, persigui y probablemente perhudica na fin di manera. Gobierno tambe a laga sa cu e instructornan di natacion awor lo haña 5 mucha chikito di kleuter pa cada instructor y di vast nan lo wordo paga como freelance. Ya no lo conoce natacion escolar den klas 3 mas pero lo bai pa e muchanan di kleuter cu ta hopi mas speels y cu gobierno lo mester garantisa nan seguridad aun mas mirando nan edad asina hoben. Y asina por sigui menciona tur e cambionan cu e veld mes ta indica for di experiencia cu no ta beneficiando ni maestronan ni Enseñansa. Enseñansa ta pasando den un temporada hopi dificil cu hopi reto durante e pandemia aki y ta mustra cu gobierno no tin compasion ni oido pa e situacion cu por tin consecuencianan drastico y no necesariamente positivo pa cu nos futuro generacion sra Arends-Reyes ta termina bisando.

